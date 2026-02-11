Ρωσία: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο

Ένας μαθητής άνοιξε πυρ την Τετάρτη σε ένα τεχνικό σχολείο της Ανάπα, στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της νότιας Ρωσίας, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δύο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Άλλοτε ιδιαίτερα σπάνιες, οι ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία τείνουν να γίνονται περισσότερες στη Ρωσία εδώ και λίγα χρόνια, κυρίως με όπλα, παρά τους πολύ περιοριστικούς και προσφάτως πιο αυστηρούς νόμους.

«Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, ένας σπουδαστής τεχνικού σχολείου της Ανάπα κρατώντας ένα όπλο άνοιξε πυρ μέσα στο φουαγιέ», προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό άλλων δύο, ανακοίνωσε το τοπικό παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών στο Telegram.

Ο δράστης της επίθεσης, που είναι μαθητής του σχολείου αυτού σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Βενιαμίν Κοντράτιεφ, διευκρίνισε ότι ο ανθρώπους που έχασε τη ζωή του ήταν φύλακας.

«Επί του παρόντος, υπάρχει ένας νεκρός: ο φύλακας που δέχθηκε τον πρώτο πυροβολισμό. Αντέδρασε γρήγορα και ειδοποίησε τις δυνάμεις της τάξης. Δεν άφησε τον επιτιθέμενο να μπει μέσα», έγραψε στο Telegram.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, των οποίων τη γνησιότητα δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσει το Γαλλικό Πρακτορείο, δείχνουν έναν νεαρό, που φορά μαύρα ρούχα, έχει τα χέρια ψηλά μπροστά από την είσοδο του σχολείου, του οποίου η πρόσοψη είναι διακοσμημένη με φωτογραφίες που τιμούν τη νίκη των Σοβιετικών επί της ναζιστικής Γερμανίας.

Οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον τρία περιστατικά βίας σε σχολεία τον Φεβρουάριο, εκ των οποίων δύο επιθέσεις με μαχαίρι σε ένα πανεπιστήμιο στα Ουράλια και σε ένα σχολείο στη Σιβηρία, και μια επίθεση με αεροβόλο όπλο στην κεντρική Ρωσία.

Την Τρίτη, ο διευθυντής των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας (FSB) Αλεξάντρ Μπορτνίκοφ μιλώντας στην Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή για το θέμα αυτό, δήλωσε ότι τα υφιστάμενα μέτρα για την πρόληψη της βίας δεν είναι «επαρκή» και προειδοποίησε ότι ο «εχθρός» επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τους νέους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η ρωσική Εθνική Αντιτρομοκρατική Επιτροπή (NAK) έστειλε οδηγίες στις περιφερειακές αρχές για την πρόληψη της βίας κατά των μαθητών και των καθηγητών, μετέδωσε την Τρίτη το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria Novosti.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το 2022, η κυβέρνηση υιοθέτησε μέτρα με στόχο την ενίσχυση του πατριωτισμού μέσα στα σχολεία, εισάγοντας επίσης ύλη στρατιωτικής εκπαίδευσης.