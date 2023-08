Ρωσία: Άνοιξε εκ νέου ο εναέριος χώρος πάνω από τη Μόσχα

Ο εναέριος χώρος πάνω από το αεροδρόμιο Βνούκοβο της Μόσχας έκλεισε προσωρινά σήμερα, με τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις να αναστέλλονται, όπως ανέφεραν υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS. Έπειτα από σύντομο διάστημα, η ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου επανελήφθη, μετέδωσε το πρακτορείο TASS.

«Για λόγους πέραν του ελέγχου του αεροδρομίου, επιβάλλονται προσωρινοί περιορισμοί στις προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών στο Βνούκοβο», είχε ανακοινώσει νωρίτερα το αεροδρόμιο.

«Για λόγους ασφαλείας, έγινε εκτροπή πτήσεων από τον κόμβο αερομεταφορών της Μόσχας σε άλλα αεροδρόμια», ανέφερε το αεροδρόμιο, χωρίς άλλα σχόλια.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχει υπάρξει αριθμός επιθέσεων με drones στην περιοχή της Μόσχα, για τις οποίες η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, σύμφωνα με τους Ουκρανούς ένας άμαχος έχασε τη ζωή του έπειτα από τη νέα πυραυλική επίθεση των Ρώσων στην πόλη της Ζαπορίζια.

«Ζαπορίζια. Η πόλη υποφέρει καθημερινά από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο μετά από πυραυλική επίθεση των κατακτητών», ανέφερε την Πέμπτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Zaporizhzhia. Civilian building on fire after a Russian missile strike. As of now, one person has been reported dead, others wounded. My condolences. All services are on the scene, saving lives. Our every warrior destroying occupiers and liberating Ukrainian land brings justice… pic.twitter.com/S76rWDzk16