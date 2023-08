Πόλεμος στην Ουκρανία: Ένας νεκρός στη Ζαπορίζια από νέους ρωσικούς βομβαρδισμούς (vid)

Σύμφωνα με τους Ουκρανούς ένας άμαχος έχασε τη ζωή του έπειτα από τη νέα πυραυλική επίθεση των Ρώσων στην πόλη της Ζαπορίζια.

«Ζαπορίζια. Η πόλη υποφέρει καθημερινά από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο μετά από πυραυλική επίθεση των κατακτητών», ανέφερε την Πέμπτη ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Zaporizhzhia. Civilian building on fire after a Russian missile strike. As of now, one person has been reported dead, others wounded. My condolences. All services are on the scene, saving lives. Our every warrior destroying occupiers and liberating Ukrainian land brings justice… pic.twitter.com/S76rWDzk16