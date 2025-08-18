Ρωσία: Το διυλιστήριο πετρελαίου Σιζράν διέκοψε τη λειτουργία του μετά την επίθεση από ουκρανικά drones

Το διυλιστήριο πετρελαίου Σιζράν διέκοψε την παραγωγή και την πρόσληψη αργού πετρελαίου μετά την επίθεση που υπέστη από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη την Παρασκευή, ανέφεραν σήμερα δύο πηγές του εν λόγω κλάδου.
Η μονάδα 6 διύλισης αργού επλήγη από μη επανδρωμένα αεροσκάφη και οι επισκευαστικές εργασίες θα διαρκέσουν έως το τέλος του μήνα, ανέφεραν οι πηγές.
Η ιδιοκτήτρια του διυλιστηρίου Rosneft δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.
Ο ουκρανικός στρατός είχε ανακοινώσει την Παρασκευή ότι έπληξε το διυλιστήριο Σιζράν στην περιοχή Σαμάρα της Ρωσίας που βρίσκεται επί του ποταμού Βόλγα.
The refinery in Syzran, Russia, was severely struck. Eyewitnesses report that at least 10 UAVs hit this Russian oil facility, which is around 800 km (500 miles) from the current frontline. Massive fires can be seen on videos.
