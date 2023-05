Ρωσία: Βγάζει τανκς από τα μουσεία λόγω αυξημένων αναγκών εν μέσω εισβολής στην Ουκρανία

Βίντεο, που φαίνεται να γυρίστηκε στα τέλη Μαρτίου, δείχνει παλιά σοβιετικά άρματα να μεταφέρονται, κάπου στη Ρωσία. Η Μόσχα είναι γνωστό ότι ανασύρει παλαιότερο στρατιωτικό εξοπλισμό από τις αποθήκες για να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά αυτά δεν είναι απλά παλιά. Είναι μουσειακά κομμάτια.

Σύμφωνα με το CNN, τα τανκς είναι T-55, ένα μοντέλο που παραγγέλθηκε για πρώτη φορά από τον Κόκκινο Στρατό της Σοβιετικής Ένωσης το 1948, λίγο μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

🎥Russia is reportedly transferring T-55 tanks towards the front in Ukraine.#UkraineRussiaWar pic.twitter.com/3m37KJOSEB