Ρωσία: Αποκάλυψη για τη θαλαμηγό 74 μέτρων του Μεντβέντεφ

Ο ρωσικός ιστότοπος ερευνητικής δημοσιογραφίας «Proekt», βρήκε ότι ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ και η οικογένεια του χρησιμοποιούν μια θαλαμηγό μήκους 74 μέτρων αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η έρευνα δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ιστότοπου.

Fleeing Sanctions: Cayman Islands 🇰🇾 flag 74m mega yacht Universe, linked to Dmitry Medvedev @MedvedevRussia, former President & former PM and current Deputy Chairman of the Security Council of Russia, transited Bosphorus towards #BlackSea en route from Istanbul to Sochi. pic.twitter.com/8I70Z83NsU