Ρωσία: Αναμένουμε από την Ινδία να συνεχίσει να αγοράζει το πετρέλαιό μας

Η Ρωσία αναμένει να συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Ινδία παρά τις προειδοποιήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό δήλωσαν την Τετάρτη αξιωματούχοι της ρωσικής πρεσβείας στο Νέο Δελχί, προσθέτοντας πως η Μόσχα ελπίζει ότι σύντομα θα πραγματοποιηθούν τριμερείς συνομιλίες με την Ινδία και την Κίνα.

Τα παραπάνω αναφέρει το Reuters, υπενθυμίζοντας ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε επιπλέον δασμό 25% στα ινδικά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ από τις 27 Αυγούστου, ως τιμωρία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, το οποίο αποτελεί το 35% των συνολικών εισαγωγών της Ινδίας, σε σύγκριση με το 0,2% πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Θέλω να τονίσω ότι, παρά την πολιτική κατάσταση, μπορούμε να προβλέψουμε το ίδιο επίπεδο εισαγωγών πετρελαίου (από την Ινδία)», δήλωσε ο Ρόμαν Μπαμπούσκιν, επιτετραμμένος της ρωσικής πρεσβείας στην Ινδία, σε συνέντευξη Τύπου. Προέβλεψε ότι η Ινδία και η Ρωσία θα βρουν τρόπους να ξεπεράσουν τους τελευταίους δασμούς του Τραμπ προς όφελος των «εθνικών συμφερόντων» τους.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ διακόπηκαν λόγω του ανοίγματος των τομέων της γεωργίας και των γαλακτοκομικών προϊόντων της Ινδίας, καθώς και των αγορών ρωσικού πετρελαίου. Ο συνολικός δασμός που ανακοινώθηκε για τα ινδικά προϊόντα που εισέρχονται στις ΗΠΑ είναι 50%.

Το ινδικό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο που του απεστάλη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προηγουμένως είχε δηλώσει ότι η απόφαση των ΗΠΑ να ξεχωρίσουν την Ινδία για τις αγορές ρωσικών προϊόντων ήταν «εξαιρετικά ατυχής».

Πολύ κερδοφόρα για την Ινδία η αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία

Ο αναπληρωτής εμπορικός επίτροπος της Ρωσίας, Evgeny Griva, δήλωσε την Τετάρτη ότι η αγορά πετρελαίου από τη Ρωσία είναι «πολύ κερδοφόρα» για την Ινδία, η οποία δεν θα θέλει να αλλάξει προμηθευτή. Κατά μέσο όρο, η Ρωσία παρέχει έκπτωση 5%-7% στους Ινδούς αγοραστές, είπε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία διαθέτει έναν «πολύ, πολύ ειδικό μηχανισμό» για να συνεχίσει τις προμήθειες πετρελαίου στην Ινδία.

Επιπλέον, είπε ότι η Ρωσία άρχισε να δέχεται πληρωμές σε ινδικές ρουπίες για τα προϊόντα της μετά την επίλυση των προβλημάτων που είχαν παγιδεύσει δισεκατομμύρια δολάρια σε ινδικές τράπεζες.

«Μεγαλύτερη συνεργασία»

Καθώς αυξάνονται οι εντάσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Νέο Δελχί, οι επισκέψεις υψηλού προφίλ από το Νέο Δελχί και το Πεκίνο τις τελευταίες εβδομάδες έχουν δημιουργήσει ελπίδες στους Ασιάτες γείτονες ότι οι σχέσεις που υπέστησαν ζημιά από τη σύγκρουση στα σύνορα το 2020 μπορούν να αποκατασταθούν.

Ο Ινδός πρωθυπουργός, Ναρέντρα Μόντι, σχεδιάζει να επισκεφθεί την Κίνα για πρώτη φορά σε πάνω από επτά χρόνια, αργότερα αυτόν τον μήνα.

Η προγραμματισμένη επίσκεψη αναφέρθηκε από το Reuters την περασμένη εβδομάδα, ακόμη και όταν ολοκληρώθηκαν άλλες επισκέψεις υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένης της διήμερης επίσκεψης του Κινέζου υπουργού Εξωτερικών, Wang Yi, στο Νέο Δελχί.

Ταυτόχρονα, η Ρωσία προσπαθεί να αναβιώσει τα μακροχρόνια σχέδια για μια τριμερή συνάντηση με την Ινδία και την Κίνα, προκειμένου να τις βοηθήσει να δημιουργήσουν μια «μεγαλύτερη ευρασιατική εταιρική σχέση».

«Όσον αφορά στην τριμερή συνάντηση, είμαστε αρκετά αισιόδοξοι ότι αυτή η μορφή θα επαναληφθεί σύντομα, καθώς η σημασία της είναι αδιαμφισβήτητη», δήλωσε ο Μπαμπούσκιν.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, θα συναντήσει τον Μόντι στο Νέο Δελχί μέχρι το τέλος του έτους. Ο Πούτιν, ο Μόντι και ο Κινέζος πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, αναμένεται, επίσης, να παραστούν όλοι στην Οργάνωση Συνεργασίας της Σαγκάης που ξεκινά στις 31 Αυγούστου.