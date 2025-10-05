Ρόμπι Γουίλιαμς: Η συναυλία στην Κωνσταντινούπολη ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας

Ο βρετανός τραγουδιστής Ρόμπι Γουίλιαμς ανακοίνωσε ότι οι αρχές της πόλης ακύρωσαν την επικείμενη συναυλία του στην Κωνσταντινούπολη «για λόγους δημόσιας ασφάλειας», αφού τουρκικές μη κυβερνητικές οργανώσεις και χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έκαναν εκστρατεία για τη ματαίωσή της και διαμαρτυρήθηκαν για την εμφάνισή του.

Η συναυλία είχε προγραμματιστεί για τις 7 Οκτωβρίου.

Τουρκικοί λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και φιλοπαλαιστινιακές μη κυβερνητικές οργανώσεις ζητούσαν να ματαιωθεί η συναυλία κατηγορώντας τον Γουίλιαμς ότι είναι «σιωνιστής»,.

Ο 51χρονος τραγουδιστής αντιμετώπιζε επικρίσεις στην Τουρκία για την εβραϊκή κληρονομιά της οικογένειάς του και για τη συναυλία που είχε δώσει το 2015 στο Ισραήλ, η οποία είχε προκαλέσει επικρίσεις από φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις.

Η εταιρεία εισιτηρίων Bubilet ανακοίνωσε ότι ματαίωσε τη συναυλία έπειτα από αίτημα που διατυπώθηκε από το Γραφείο του Κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Το γραφείο του κυβερνήτη δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο για να σχολιάσει.

Αργά το Σάββατο, το βράδυ ο Γουίλιαμς έγραψε στο Instagram ότι η ασφάλεια των θαυμαστών του «έρχεται πρώτη», προσθέτοντας ότι λυπάται βαθιά για την ακύρωση της συναυλίας, για την οποία είπε πως ήταν «πέρα από τον έλεγχό μας».

Υπενθυμίζεται ότι ο τραγουδιστής, ο οποίος είχε ιδιαίτερη σχέση με την Τουρκία μέσω της συζύγου του, της τουρκικής καταγωγής Άιντα Φιλντ, αντιμετώπισε έντονες κατηγορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι «σιωνιστής».

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι επικρίσεις εστιάστηκαν ιδιαίτερα στη μητέρα του, Gwen Field, η οποία είναι εβραϊκής καταγωγής.

Ο Γουίλιαμς εξήγησε σε μια προηγούμενη συναυλία ότι η σύζυγός του είναι Eβραία, οπότε τα παιδιά τους μεγαλώνουν ως Eβραίοι, και ότι διατηρεί ορισμένες οικογενειακές παραδόσεις από σεβασμό προς την κληρονομιά τους.

«Ανατρέφω τα παιδιά μου ως Εβραίους και είμαι ευγνώμων προς τον εβραϊκό λαό», δήλωσε ο Γουίλιαμς το 2023 κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Τελ Αβίβ. Συνέχισε: «Η σύζυγός μου είναι Εβραία, οπότε τα παιδιά μου είναι Εβραίοι. Μου αρέσει να διατηρώ ορισμένες από τις παραδόσεις της οικογένειας, απλώς από σεβασμό προς εσάς και την ιστορία σας».

Έχει επίσης ένα τατουάζ στον καρπό του με την εβραϊκή λέξη «simcha», που σημαίνει ευτυχία.