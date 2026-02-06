Ροδρίγκες: Το νέο νομοσχέδιο της Βενεζουέλας για την αμνηστία υπηρετεί την ειρήνη
Ροδρίγκες: Το νέο νομοσχέδιο της Βενεζουέλας για την αμνηστία υπηρετεί την ειρήνη

Την ειρήνη και την εθνική συμφιλίωση υπηρετεί ο νέος νόμος με τον οποίο δίνεται αμνηστία. Αυτό έκρινε χθες, Πέμπτη, έπειτα από μία πρώτη ανάγνωση του νόμου, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροδρίγκες, η οποία διαδέχθηκε τον Νικολάς Μαδούρο μετά την αιχμαλώτισή του από τις ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ σε στρατιωτική επιχείρηση την 3η Ιανουαρίου στο Καράκας.

«Καταγράφτηκε πολύ σημαντικό γεγονός για τη Βενεζουέλα: η υιοθέτηση σε πρώτη ανάγνωση, ομόφωνα, από όλες τις πολιτικές δυνάμεις που είναι παρούσες στο κοινοβούλιο, του νόμου για την αμνηστία», κειμένου που καταρτίστηκε για να προωθηθεί «η ειρήνη και η εθνική συμφιλίωση», είπε αναφερόμενη στο νομοσχέδιο, που αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί κατ’ άρθρον την Τρίτη και κατόπιν στο σύνολο, ώστε να επικυρωθεί τυπικά.

