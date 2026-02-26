CNN, Reuters

Η Ουάσιγκτον συγκεντρώνει πρωτοφανή στρατιωτική ισχύ γύρω από το Ιράν, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ ισορροπεί ανάμεσα στη διπλωματία και την απειλή στρατιωτικής δράσης — σε μια συγκυρία που θυμίζει επικίνδυνα τα λάθη και τις υπερβολές της περιόδου πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ που οδήγησαν την κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους σε μια καταστροφική πορεία στη Μέση Ανατολή μετά το 2003.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του το CNN, παρότι ο Τραμπ δεν έχει λάβει οριστική απόφαση για στρατιωτικό πλήγμα κατά του Ιράν, η μαζική συγκέντρωση αμερικανικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων στην περιοχή είναι η μεγαλύτερη από την εισβολή στο Ιράκ που ανέτρεψε τον Σαντάμ Χουσεΐν.

Η επίδειξη ισχύος μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης στις συνομιλίες που συνεχίζονται στη Γενεύη, όμως η αποχώρηση χωρίς αποτέλεσμα θα μπορούσε να πλήξει το κύρος του.

Η κυβέρνηση Τραμπ, που στηρίχθηκε στο δόγμα MAGA και την αποφυγή μακροχρόνιων πολέμων, δεν έχει παρουσιάσει σαφή επιχειρήματα υπέρ μιας νέας σύγκρουσης. Ενώ ο στρατός είναι έτοιμος, η αμερικανική κοινή γνώμη δεν δείχνει την ίδια ετοιμότητα.

Στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, ο Τραμπ επανέλαβε ότι το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, παρότι στο παρελθόν είχε ισχυριστεί ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα «εξαλείφθηκε». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στους βαλλιστικούς πυραύλους, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και ενδεχομένως τις ΗΠΑ — μια ρητορική που θυμίζει τα επιχειρήματα πριν από τον πόλεμο στο Ιράκ.

Ένα κρίσιμο ερώτημα αφορά το τι θα συμβεί εάν μια στρατιωτική επιχείρηση οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος. Αναλυτές και αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι σκληροπυρηνικοί Φρουροί της Επανάστασης θα μπορούσαν να καλύψουν το κενό εξουσίας, γεγονός που δεν θα βελτίωνε απαραίτητα την περιφερειακή ασφάλεια.

Παράλληλα, η διπλωματία παραμένει ενεργή. Οι συνομιλίες με τη μεσολάβηση του Ομάν μπορεί να οδηγήσουν σε συμφωνία, εάν το Ιράν προσφέρει παραχωρήσεις που ο Τραμπ θα μπορούσε να παρουσιάσει ως επιτυχία. Ωστόσο, το βαλλιστικό πρόγραμμα και οι εσωτερικοί πολιτικοί περιορισμοί στις ΗΠΑ αποτελούν σοβαρά εμπόδια.

Παρά τους κινδύνους απωλειών και αποσταθεροποίησης, ορισμένοι θεωρούν τη συγκυρία ευνοϊκή για στρατιωτική δράση, λόγω της πίεσης που αντιμετωπίζει το ιρανικό καθεστώς.

Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή — και να χαρίσει στον Τραμπ μια θέση στην ιστορία ως τον πρόεδρο που ανέτρεψε τους αγιατολάχ.

Reuters: Νέος κρίσιμος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν στη Γενεύη για το πυρηνικό πρόγραμμα

Άλλος ένας γύρος έμμεσων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν άρχισε σήμερα στη Γενεύη με τη μεσολάβηση του Ομάν, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ επανέλαβαν σήμερα τις έμμεσες συνομιλίες τους στη Γενεύη με στόχο την επίλυση της μακροχρόνιας διένεξής τους για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και την αποφυγή νέων αμερικανικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Οι δύο χώρες επανέλαβαν αυτό το μήνα τις διαπραγματεύσεις επιδιώκοντας να άρουν ένα αδιέξοδο δεκαετιών για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, για το οποίο η Ουάσινγκτον, άλλα δυτικά κράτη και το Ισραήλ πιστεύουν πως έχει στόχο την κατασκευή πυρηνικών όπλων, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος, Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στις έμμεσες συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος.

Η συνάντηση πραγματοποιείται έπειτα από συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα στη Γενεύη με μεσολαβητή και πάλι τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσαϊντί.

Υπενθυμίζεται ότι, την Τρίτη, στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, ο Τραμπ αναφέρθηκε εν συντομία στο ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον του Ιράν, υπογραμμίζοντας πως, αν και προτιμά μια λύση μέσω της διπλωματίας, δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει αναπτύξει μαχητικά αεροπλάνα, αεροπλανοφόρα με πλοία συνοδείας, καθώς και αντιτορπιλικά και καταδρομικά στην περιοχή, ελπίζοντας ότι θα ασκήσει έτσι πίεση στο Ιράν για να κάνει παραχωρήσεις.

Το Ιράν εισέρχεται στον τρίτο γύρο των έμμεσων πυρηνικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ με «σοβαρότητα και ευελιξία», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν μόνο στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και στην άρση των κυρώσεων.

Αν και οι συνομιλίες θα επικεντρώσουν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως η άρνηση του Ιράν να συζητήσει το πρόγραμμά του για την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων αποτελεί «μείζον πρόβλημα», το οποίο θα πρέπει κάποια στιγμή να αντιμετωπισθεί, καθώς οι πύραυλοι «είναι σχεδιασμένοι αποκλειστικά για να πλήξουν την Αμερική» και δημιουργούν απειλή για την περιφερειακή σταθερότητα.

«Αν δεν μπορούμε να κάνουμε πρόοδο ούτε καν στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, θα είναι δύσκολο να κάνουμε πρόοδο και στους βαλλιστικούς πυραύλους», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους αργά χθες, Τετάρτη, το βράδυ στον Άγιο Χριστόφορο και Νέβις.

Χθες το βράδυ, οι Αραγτσί και Αλμπουσαϊντί συζήτησαν τις προτάσεις που θα διατυπώσει το Ιράν για την επίτευξη μιας συμφωνίας, σύμφωνα με δήλωση που αναρτήθηκε στο X από το υπουργείο Εξωτερικών του Ομάν.

Ο Αλμπουσαϊντί επρόκειτο να συναντηθεί σήμερα το πρωί με την αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα για να μεταφέρει τις απόψεις του Ιράν και να ακούσει αυτές των Ηνωμένων Πολιτειών, προστίθεται στη δήλωση.