Reuters: Θα αψηφίσει το Ιράν τις προειδοποιήσεις ΗΠΑ - Ισραήλ για τερματισμό του πυρηνικού προγράμματός του;

Αποδυναμωμένη από τον πόλεμο και το διπλωματικό αδιέξοδο, η κληρική ελίτ του Ιράν βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι: να αψηφήσει τις πιέσεις για να σταματήσει την πυρηνική της δραστηριότητα και να διακινδυνεύσει περαιτέρω ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις, ή να υποχωρήσει και να διακινδυνεύσει μια ρήξη στην ηγεσία;

Προς το παρόν, το κατεστημένο της Ισλαμικής Δημοκρατίας επικεντρώνεται στην άμεση επιβίωση αντί για στη μακροπρόθεσμη πολιτική στρατηγική.

Μια εύθραυστη εκεχειρία έβαλε τέλος σε έναν 12ήμερο πόλεμο τον Ιούνιο που ξεκίνησε με ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές, ακολουθούμενες από αμερικανικές επιδρομές σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Και οι δύο πλευρές κήρυξαν νίκη, αλλά ο πόλεμος αποκάλυψε τα στρατιωτικά τρωτά σημεία και διέλυσε την εικόνα της αποτροπής που διατηρούσε μια μεγάλη δύναμη της Μέσης Ανατολής και ο μεγαλύτερος περιφερειακός εχθρός του Ισραήλ.

Τρεις Ιρανοί εμπιστευτικοί παράγοντες δήλωσαν στο Reuters ότι το πολιτικό κατεστημένο βλέπει πλέον τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ - που αποσκοπούν στην επίλυση μιας δεκαετιών διαμάχης σχετικά με τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες - ως τον μόνο τρόπο για να αποφευχθεί η περαιτέρω κλιμάκωση και ο υπαρξιακός κίνδυνος.

Οι επιθέσεις σε ιρανικούς πυρηνικούς και στρατιωτικούς στόχους, οι οποίες περιελάμβαναν δολοφονίες κορυφαίων διοικητών των Φρουρών της Επανάστασης και πυρηνικών επιστημόνων, σόκαραν την Τεχεράνη, ξεκινώντας μόλις μία ημέρα πριν από τον προγραμματισμένο έκτο γύρο συνομιλιών με την Ουάσινγκτον.

Ενώ η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι «προδίδει τη διπλωματία», ορισμένοι σκληροπυρηνικοί νομοθέτες και στρατιωτικοί διοικητές κατηγόρησαν αξιωματούχους που υποστήριζαν τη διπλωματία με την Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι ο διάλογος αποδείχθηκε «στρατηγική παγίδα» που απέσπασε την προσοχή των ενόπλων δυνάμεων.

Ωστόσο, ένας πολιτικός άνθρωπος, ο οποίος, όπως και άλλοι, ζήτησε να μην κατονομαστεί δεδομένης της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσε ότι η ηγεσία τείνει πλέον προς τις συνομιλίες καθώς «έχει δει το κόστος της στρατιωτικής αντιπαράθεσης».

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε την Κυριακή ότι η επανέναρξη των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες «δεν σημαίνει ότι σκοπεύουμε να παραδοθούμε», απευθυνόμενος στους σκληροπυρηνικούς που αντιτίθενται στην περαιτέρω πυρηνική διπλωματία μετά τον πόλεμο. Πρόσθεσε: «Δεν θέλετε να μιλήσετε; Τι θέλετε να κάνετε; ... Θέλετε να επιστρέψουμε στον πόλεμο;»

Τα σχόλιά του επικρίθηκαν από σκληροπυρηνικούς, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης, Αζίζ Γκαζανφάρι, ο οποίος προειδοποίησε ότι η εξωτερική πολιτική απαιτεί διακριτικότητα και ότι οι απερίσκεπτες δηλώσεις θα μπορούσαν να έχουν σοβαρές συνέπειες.

Τελικά, ο Ανώτατος Ηγέτης Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει τον τελευταίο λόγο. Πηγές από το εσωτερικό ανέφεραν ότι αυτός και η κληρική δομή εξουσίας κατέληξαν σε συναίνεση για την επανέναρξη των πυρηνικών διαπραγματεύσεων, θεωρώντας τες ζωτικής σημασίας για την επιβίωση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για την επανέναρξη των συνομιλιών για τα πυρηνικά.

Εξωτερικές πιέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησαν ότι δεν θα διστάσουν να χτυπήσουν ξανά το Ιράν εάν συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου - κάτι το οποίο αποτελεί πιθανή οδό για την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι εάν το Ιράν επανεκκινήσει τον εμπλουτισμό παρά τις επιθέσεις του Ιουνίου σε βασικές μονάδες παραγωγής του, «θα επιστρέψουμε». Η Τεχεράνη απάντησε με υπόσχεση ισχυρών αντιποίνων.

Ωστόσο, η Τεχεράνη φοβάται ότι μελλοντικές επιθέσεις θα μπορούσαν να παραλύσουν τον πολιτικό και στρατιωτικό συντονισμό. Ως εκ τούτου, έχει σχηματίσει ένα Συμβούλιο Άμυνας για να διασφαλίσει τη συνέχεια της διοίκησης, ακόμη και αν ο 86χρονος Χαμενεΐ αναγκαστεί να μετακομίσει σε ένα απομακρυσμένο κρησφύγετο για να αποφύγει τη δολοφονία.

Ο Άλεξ Βατάνκα, διευθυντής του Προγράμματος για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι εάν το Ιράν επιδιώξει να ανοικοδομήσει γρήγορα την πυρηνική του ικανότητα χωρίς να εξασφαλίσει διπλωματικές εγγυήσεις ή εγγυήσεις ασφαλείας, «ένα χτύπημα ΗΠΑ - Ισραήλ δεν θα είναι απλώς δυνατό - θα είναι σχεδόν αναπόφευκτο».

«Η επανέναρξη των συνομιλιών θα μπορούσε να προσφέρει στην Τεχεράνη πολύτιμο περιθώριο ανάσας και οικονομική ανακούφιση, αλλά χωρίς άμεση αμοιβαιότητα από τις ΗΠΑ διατρέχει τον κίνδυνο μιας σκληρής αντίδρασης, επιδεινώνοντας τις διαιρέσεις των ελίτ και νέες κατηγορίες για παράδοση», δήλωσε ο Βατάνκα.

Η Τεχεράνη επιμένει στο δικαίωμά της να εμπλουτίζει ουράνιο ως μέρος αυτού που υποστηρίζει ότι είναι ένα ειρηνικό πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί την πλήρη διακοπή - ένα βασικό σημείο τριβής στη διπλωματική αντιπαράθεση.

Οι ανανεωμένες κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο του λεγόμενου μηχανισμού «snapback», που προωθούνται από τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις, διαγράφονται ως περαιτέρω απειλή εάν η Τεχεράνη αρνηθεί να επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις ή εάν δεν επιτευχθεί επαληθεύσιμη συμφωνία για τον περιορισμό της πυρηνικής της δραστηριότητας.

Η Τεχεράνη έχει απειλήσει να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων. Ωστόσο, οι εμπιστευτικοί παράγοντες λένε ότι πρόκειται για μια τακτική πίεσης, όχι για ένα ρεαλιστικό σχέδιο - καθώς η έξοδος από τη NPT θα σήμαινε έναν ιρανικό αγώνα για πυρηνικές βόμβες και θα προκαλούσε την παρέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ένας ανώτερος Δυτικός διπλωμάτης, δήλωσε ότι οι ηγέτες του Ιράν είναι ευάλωτοι όπως ποτέ άλλοτε και οποιαδήποτε ανυπακοή θα ήταν ένα στοίχημα που πιθανόν να γυρίσει μπούμερανγκ, ειδικότερα σε μια περίοδο αυξανόμενων εσωτερικών αναταραχών, μειωμένης αποτρεπτικής ισχύος και απενεργοποίησης από το Ισραήλ των πολιτοφυλακών-πληρεξουσίων του Ιράν σε πολέμους στη Μέση Ανατολή από το 2023.

Αυξανόμενο άγχος

Μεταξύ των απλών Ιρανών, η κόπωση για τον πόλεμο και τη διεθνή απομόνωση είναι βαθιά, και επιδεινώνεται από ένα αυξανόμενο αίσθημα αποτυχημένης διακυβέρνησης. Η οικονομία που βασίζεται στο πετρέλαιο, και η οποία έχει ήδη πληγεί από τις κυρώσεις και την κακοδιαχείριση του κυβέρνησης, βρίσκεται υπό αυξανόμενη πίεση.

Οι καθημερινές διακοπές ρεύματος πλήττουν πόλεις σε όλη τη χώρα των 87 εκατομμυρίων κατοίκων, αναγκάζοντας πολλές επιχειρήσεις να κάνουν περικοπές. Οι δεξαμενές έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, προκαλώντας προειδοποιήσεις από την κυβέρνηση για μια επικείμενη «εθνική έκτακτη ανάγκη για το νερό».

Πολλοί Ιρανοί - ακόμα και εκείνοι που αντιτίθενται στη σιιτική θεοκρατία - συσπειρώθηκαν πίσω από τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ιουνίου, αλλά τώρα αντιμετωπίζουν απώλεια εισοδήματος και εντατικοποιημένη καταστολή.

Ο Αλιρέζα, 43 ετών, έμπορος επίπλων στην Τεχεράνη, δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης του μεγέθους της επιχείρησής του και μετεγκατάστασης της οικογένειάς του εκτός πρωτεύουσας εν μέσω φόβων για περαιτέρω αεροπορική επίθεση.

«Αυτό είναι το αποτέλεσμα 40 ετών αποτυχημένων πολιτικών», είπε, αναφερόμενος στην Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν το 1979, η οποία ανέτρεψε τη μοναρχία που υποστηρίχθηκε από τη Δύση. «Είμαστε μια χώρα πλούσια σε πόρους και όμως οι άνθρωποι δεν έχουν νερό και ηλεκτρικό ρεύμα. Οι πελάτες μου δεν έχουν χρήματα. Η επιχείρησή μου καταρρέει».

Τουλάχιστον 20 άτομα σε όλο το Ιράν που έδωσαν τηλεφωνικές συνεντεύξεις συμφώνησαν με την άποψη του Αλιρέζα - ότι ενώ οι περισσότεροι Ιρανοί δεν θέλουν έναν ακόμη πόλεμο, χάνουν επίσης την πίστη τους στην ικανότητα του κατεστημένου να κυβερνά με σύνεση.

Παρά την ευρεία δυσαρέσκεια, δεν έχουν ξεσπάσει διαμαρτυρίες μεγάλης κλίμακας. Αντ' αυτού, οι αρχές έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, έχουν αυξήσει την πίεση στους ακτιβιστές υπέρ της δημοκρατίας, έχουν επιταχύνει τις εκτελέσεις και έχουν καταπολεμήσει φερόμενα δίκτυα κατασκοπείας που συνδέονται με το Ισραήλ - τροφοδοτώντας φόβους για διεύρυνση της παρακολούθησης και της καταστολής.

Ωστόσο, οι παραγκωνισμένοι μετριοπαθείς έχουν επανεμφανιστεί στα κρατικά μέσα ενημέρωσης μετά από χρόνια αποκλεισμού. Ορισμένοι αναλυτές το βλέπουν αυτό ως μια κίνηση για να μετριάσουν το άγχος του κοινού και να σηματοδοτήσουν την πιθανότητα μεταρρύθμισης εκ των έσω - χωρίς «αλλαγή καθεστώτος» που θα άλλαζε τις βασικές πολιτικές.