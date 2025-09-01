Reuters: Οι ΗΠΑ εξετάζουν τον Γιαρέντ, σύμβουλο του Λευκού Οίκου, για τη θέση του ΔΝΤ

Η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να προτείνει τον οικονομικό σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Πιερ Γιαρέντ, για τη θέση του δεύτερου αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δήλωσαν στο Reuters πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις.

Η πρώτη αναπληρώτρια διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, Γκίτα Γκόπιναθ, ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι θα αποχωρούσε από τη θέση της στα τέλη Αυγούστου για να επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, εξετάζει τα ονόματα και τα προσόντα των πιθανών διαδόχων της Γκόπιναθ και αναμένεται να ανακοινώσει την επιλογή της πριν από τις συναντήσεις του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας τον επόμενο μήνα στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης της.

Οι πηγές, που αρνήθηκαν να κατονομαστούν, δήλωσαν ότι δεν είχαν εξουσιοδότηση να συζητήσουν το θέμα δημόσια.

Ο Γιαρέντ, επί του παρόντος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του Λευκού Οίκου, κατέχει διδακτορικό στα οικονομικά από το MIT, δίδαξε στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κολούμπια και διετέλεσε ανώτερος αντιπρύτανης για θέματα διδακτικού προσωπικού εκεί, έως τον διορισμό του στο Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο. Γεννήθηκε στη Βηρυτό του Λιβάνου και μεγάλωσε στο Κλίβελαντ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Υπουργείο εξετάζει «τρεις πολύ ισχυρούς υποψηφίους» και πρόσθεσε: «Μου αρέσει πολύ ο Πιερ».

Ο Γιαρέντ θα μπορούσε επίσης να αναλάβει την κορυφαία θέση στο CEA, της οποίας ο νυν πρόεδρος, Στίβεν Μίραν, έχει προταθεί για προσωρινή θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

Η Μίραν, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί από τη Γερουσία στις 4 Σεπτεμβρίου, θεωρείται επίσης πιθανή υποψήφια για να αντικαταστήσει τη διοικητή της Fed, Λίζα Κουκ, την οποία ο πρόεδρος Τραμπ απέλυσε την περασμένη εβδομάδα για φερόμενη απάτη σε στεγαστικά δάνεια. Η Κουκ έχει προσφύγει δικαστικά κατά του Τραμπ και της Fed, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος δεν είχε την εξουσία να την απολύσει.

Οι ΗΠΑ, ο μεγαλύτερος μέτοχος του ΔΝΤ, παραδοσιακά διορίζουν τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο, υπό την έγκριση του εκτελεστικού συμβουλίου του ταμείου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθως διορίζει τον επικεφαλής του ΔΝΤ, ενώ οι ΗΠΑ τον επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Ο ρόλος του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου περιλαμβάνει συνήθως στρατηγική, ανάπτυξη πολιτικής και προγράμματα δανεισμού.