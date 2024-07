Ρέιτσελ Ριβς: Ποια είναι η πρώτη γυναίκα υπουργός Οικονομικών στην ιστορία της Μεγάλης Βρετανίας

Η Ρέιτσελ Ριβς, ανέλαβε το υπουργείο Οικονομικών στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ και είναι η πρώτη γυναίκα που κατέχει αυτή τη θέση στα 800 χρόνια ιστορίας της Μεγάλης Βρετανίας.



«Είναι τιμή της ζωής μου που διορίστηκα υπουργός Οικονομικών. Η οικονομική ανάπτυξη ήταν η αποστολή του Εργατικού Κόμματος. Είναι πλέον εθνική αποστολή. Ας πιάσουμε δουλειά», γράφει η Ριβς στο X.

It is the honour of my life to have been appointed Chancellor of the Exchequer.



Economic growth was the Labour Party’s mission. It is now a national mission.



Let’s get to work. pic.twitter.com/PchJFePDJa