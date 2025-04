Ρ. Γκρόσι (ΙΑΕΑ): Ο χρόνος πιέζει για την επίτευξη συμφωνίας για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα

Την πίεση του χρόνου για την επίτευξη συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης επεσήμανε την Πέμπτη (17/04) ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι, πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες που θα έχουν το Σάββατο το Ιράν με τις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, η ΙΑΕΑ, μια υπηρεσία του ΟΗΕ που εδρεύει στη Βιέννη, έχει αναλάβει να επαληθεύσει τον ειρηνικό χαρακτήρα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Συγκεκριμένα, οι δυτικές χώρες, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, καθώς και το Ισραήλ, υποψιάζονται εδώ και καιρό ότι το Ιράν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Η Τεχεράνη απορρίπτει αυτές τις κατηγορίες και υπερασπίζεται το δικαίωμά της στην ανάπτυξη του πυρηνικού προγράμματός της για ειρηνικούς σκοπούς, κυρίως για την παραγωγή ενέργειας.

«Βρισκόμαστε σε κρίσιμο στάδιο σε αυτές τις σημαντικές διαπραγματεύσεις» που θα φιλοξενηθούν το Σάββατο στη Ρώμη, είπε ο Γκρόσι, ο οποίος επισκέπτεται την Τεχεράνη.

«Ξέρουμε ότι διαθέτουμε λίγο χρόνο, για αυτό βρίσκομαι εδώ (…) για να διευκολύνω τη διαδικασία», πρόσθεσε, μιλώντας σε πολλά ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γκρόσι συναντήθηκε το πρωί με τον Ιρανό ομόλογό του, τον Μοχαμάντ Εσλαμί, τον επικεφαλής του Ιρανικού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Δεν διέρρευσε καμία λεπτομέρεια από τη συζήτησή τους.

Η επίσκεψη του Γκρόσι ανοίγει «ένα ευαίσθητο κεφάλαιο της ιρανικής διπλωματίας», έγραφε την Πέμπτη στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Shargh που πρόσκειται στους μεταρρυθμιστές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, που συναντήθηκε επίσης με τον Γκρόσι, έκανε λόγο για μια «χρήσιμη συζήτηση».

Had useful discussion with visiting IAEA chief Grossi. In the coming months, the Agency can play a crucial role in peaceful settlement of the Iranian nuclear file.



As variety of spoilers are gathered to derail current negotiations, we need a Director General of Peace.



Our… pic.twitter.com/bwWokSnGZj