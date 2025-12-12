Ο Φίτσο δήλωσε ότι έστειλε επίσημη επιστολή στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, προειδοποιώντας ότι η Σλοβακία θα μπλοκάρει οποιαδήποτε απόφαση της ΕΕ σχετικά με τη στρατιωτική χρηματοδότηση της Ουκρανίας το 2026-2027.

Σύμφωνα με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό, η σύγκρουση στην Ουκρανία δεν έχει στρατιωτική λύση και η στρατηγική της ΕΕ να βοηθήσει το Κίεβο είναι λανθασμένη και αναποτελεσματική. Τόνισε ότι δεν θα ψήφιζε την κατανομή κονδυλίων για πόλεμο, επικαλούμενος την ειρηνευτική του πολιτική.

Ο επικεφαλής της σλοβακικής κυβέρνησης επαίνεσε επίσης τις ειρηνευτικές πρωτοβουλίες του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι η χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για αμυντικούς σκοπούς θα μπορούσε να υπονομεύσει τα αμερικανικά σχέδια για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, γράφει το RBC Ukraine.

Στην ομιλία του, επέκρινε την Ουκρανία, επικαλούμενος σκάνδαλα διαφθοράς και την αναστολή της διαμετακόμισης φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η τελευταία προκάλεσε ζημίες στη Σλοβακία. Ταυτόχρονα, ο πολιτικός τόνισε ότι η κυβέρνησή του παραμένει υπεύθυνος εταίρος σε ανθρωπιστικά ζητήματα.

Η Σλοβακία έχει υποδεχτεί περίπου 200.000 Ουκρανούς πρόσφυγες και εργάζεται πάνω σε νέα έργα υποδομών. Ο Φίτσο επιβεβαίωσε επίσης την υποστήριξή του για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ, αλλά σημείωσε ότι αυξάνεται ο σκεπτικισμός μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με την ταχεία πρόοδο του Κιέβου σε αυτή την πορεία.

Νωρίτερα, ο Φίτσο είχε δηλώσει ότι η Σλοβακία δεν θα στείλει στρατιωτικά στρατεύματα στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας. Ωστόσο, η Μπρατισλάβα είναι έτοιμη να παράσχει υλικοτεχνική υποστήριξη στην Ουκρανία και στις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Ταυτόχρονα, η Σλοβακία εξέφρασε την υποστήριξή της στο ειρηνευτικό σχέδιο των ΗΠΑ για την Ουκρανία.

Πηγή: Ukraine Pravda, RBC Ukraine.