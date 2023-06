Μολδαβία: Δύο νεκροί από πυροβολισμούς στο αεροδρόμιο του Κισινάου

Ένας αλλοδαπός στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στη Μολδαβία άνοιξε πυρ σήμερα μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο του Κισινάου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της χώρας.

Ο ένοπλος συνελήφθη και τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στο περιστατικό με πυροβολισμούς, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών της Μολδαβίας.

⚡️A foreigner who was banned from entering Moldova used a firearm at the Chisinau airport, – the country's Ministry of Internal Affairs reports.



According to the ministry, two victims are now known.



"The FULGER special purpose police brigade enters the scene of the incident", –… pic.twitter.com/7B7mJLPytY