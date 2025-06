Πυροβολισμοί σε σχολείο στην Αυστρία: Δέκα νεκροί και πολλοί τραυματίες - Ο δράστης ήταν μαθητής

Εννέα άτομα τουλάχιστον έχουν χάσει τη ζωή τους σε επίθεση σε σχολείο στην αυστριακή πόλη Γκρατς, σύμφωνα με αυστριακά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και η ταμπλόιντ εφημερίδα Kronen Zeitung, την Τρίτη.

At least one person has been killed in an attack on a school in the Austrian city of Graz



For more on this and other news visit https://t.co/NEDMP2vmWu