Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Τετάρτη (22/01) σε Λύκειο στο Νάσβιλ στις ΗΠΑ με δράστη έναν 17χρονο. Από τους πυροβολισμούς έχασε τη ζωή της μία μαθήτρια ενώ εικάζεται ότι πυροβόλησε ακόμη δύο μαθητές προτού στρέψει το όπλο στον εαυτό του και αυτοπυρποληθεί.

Τα παραπάνω αναφέρει η εκπρόσωπος της αστυνομίας, Εϊπριλ Γουέδερλι, η οποία δεν διευκρίνισε εάν ο δράστης ήταν μαθητής. Οι δύο μαθητές που επίσης τραυματίστηκαν, νοσηλεύονται σε νοσοκομείο.

Two students were shot and the gunman killed himself at Antioch High School in Nashville, Tennessee the day after Donald Trump shut down the Office of Gun Violence Prevention. pic.twitter.com/80sv1LnkC8