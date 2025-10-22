Πυροβολισμοί έξω από το κοινοβούλιο της Σερβίας - Για τρομοκρατική ενέργεια έκανε λόγο ο Βούτσιτς

Οι αρχές της Σερβίας αντιμετωπίζουν ως τρομοκρατική επίθεση το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε την Τετάρτη έξω από το κοινοβούλιο της χώρας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ένα άτομο τραυματίστηκε από τους πυροβολισμούς που φαίνεται πως έλαβαν χώρο σε μια από τις σκηνές που έχουν στήσει οι υποστηρικτές του προέδρου, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, έξω από το κοινοβούλιο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν συλλάβει ένα άτομο ως ύποπτο για δράστη.

Ο ίδιος ο Βούτσιτς σε δηλώσεις του υποστήριξε πως πρόκειται για μια τρομοκρατική επίθεση.