Πυροβόλησαν έξι φορές 20χρονη διαδηλώτρια

Μετά τη Μαχσά Αμινί, μια ακόμη νεαρή φέρεται να έπεσε θύμα της καταστολής του καθεστώτος του Ιράν. Η 20χρονη Χαντίς Νατζάφι δέχτηκε πυρά από τις αστυνομικές αρχές του Ιράν στη διάρκεια διαδήλωσης.

Η διάσημη δημοσιογράφος και ακτιβίστρια Μασίχ Αλινετζάντ, επικαλούμενη την αδερφή του θύματος, ήταν η πρώτη που αποκάλυψε τον θάνατο της 20χρονης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικές αρχές του Ιράν πυροβόλησαν τη Νατζάφι έξι φορές κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τη Μαχσά Αμινί στην πόλη Καράτζ, 30 χιλιόμετρα μακριά από την Τεχεράνη.

Σε βίντεο που φέρεται να δείχνει τις τελευταίες στιγμές της νεαρής, η Χαντίς – η οποία δεν φοράει χιτζάμπ – δένει τα ξανθά μαλλιά της εν μέσω της διαδήλωσης.

This 20 Yr old girl who was getting ready to join the protest against the murdering of #MahsaAmini got killed by 6 bullets.#HadisNajafi, 20، was shot in the chest, face and neck by Islamic Republic’s security forces.

Be our voice.#مهسا_امینیpic.twitter.com/NnJX6kufNW