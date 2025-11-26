Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: 36 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες (pics&vids)

Για δεκάδες νεκρούς και εκατοντάδες αγνοούμενους κάνουν μετά από την καταστροφική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη στη συνοικία Τάι Πο του βόρειου τμήματος του Χονγκ Κονγκ έκαναν λόγο οι αρχές του κρατιδίου.

Ο κυβερνήτης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, είπε σε συνέντευξη Τύπου ότι 36 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά στο Τάι Πο, ενώ τουλάχιστον 279 άνθρωποι αγνοούνται. Ακόμα, τουλάχιστον 29 άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία, με αρκετούς από αυτούς να βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο Λι είπε πως συστάθηκε ειδική επιτροπή για να διενεργήσει τα αίτια της τραγωδίας, ενώ συμπλήρωσε πως η φωτιά στο πολεοδομικό συγκρότημα με τις πολυκατοικίες έχει αρχίσει να τίθεται υπό έλεγχο.

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τα θύματα της τραγωδίας.

Live εικόνα από την πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ

BREAKING:



Major fire erupts in several buildings of a high-rise residential complex in Hung Fuk Court in Hong Kong.



Many people are trapped in the buildings as firefighters battle the intense flames. pic.twitter.com/3ZV6JHqB21 — Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2025

Πυροσβέστες αγωνίζονταν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ πυκνός μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από τους πύργους των 31 ορόφων, με τις φλόγες να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό.

🚨13 KILLED IN HONG KONG FIRE

Massive high-rises in Hong Kong are engulfed in flames -multiple blocks burning, residents trapped, evacuations underway, and tragic loss of lives including a firefighter.#HongKong pic.twitter.com/Sv5hXIlywu — Sarcasm (@sarcastic_us) November 26, 2025

Το κτιριακό συγκρότημα Wang Fuk Court αποτελείται από οκτώ κτίρια που περιλαμβάνουν σχεδόν 2.000 διαμερίσματα.

Major fire in Hong Kong’s Tai Po leaves man severely burned, residents trapped



Police said that it has received multiple reports of people trapped in building, with one man sustaining severe burnshttps://t.co/MpBXMipADL pic.twitter.com/ppnUm3Gjto — Bien Perez (@BienPerez) November 26, 2025

Η πυροσβεστική υπηρεσία δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει ακόμα στοιχεία για τον αριθμό των ανθρώπων που μπορεί να βρίσκονται ακόμα μέσα στα κτίρια.

Ο 71χρονος Γουόνγκ, κάτοικος του συγκροτήματος, ξέσπασε σε κλάματα, λέγοντας ότι η σύζυγός του είναι εγκλωβισμένη σε ένα από κτίρια. Ένας πυροσβέστης ήταν μεταξύ των 13 που έχασαν τη ζωή τους, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής, ενώ πάνω από 10 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Κόσμος είχε συγκεντρωθεί σε κοντινή πεζογέφυρα, παρακολουθώντας με απόγνωση και τραβώντας φωτογραφίες καθώς ο μαύρος καπνός υψωνόταν πάνω από τα κτίρια, σε κάποια από οποία είχαν στηθεί μπαμπού σκαλωσιές, με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από κατοίκους να αναφέρουν ότι τα οικήματα αυτά ήταν υπό ανακαίνιση εδώ και περίπου ένα χρόνο.

Η πυροσβεστική υπηρεσία ανέφερε ότι ενημερώθηκε στις 2:51 μ.μ (τοπική ώρα) ότι είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά στο συγκρότημα Γουάνγκ Φουκ Κορτ στη συνοικία Τάι Πο. Η σοβαρότητα του περιστατικού αναβαθμίστηκε σε συναγερμό κατηγορίας 5, την υψηλότερη, στις 6:22 μ.μ. Οι ισχυροί άνεμοι τροφοδότησαν την πυρκαγιά που εξαπλώθηκε στους επτά από τους οκτώ πύργους του συγκροτήματος.

Το Χονγκ Κονγκ είναι ένα από τα τελευταία μέρη στον κόσμο όπου το μπαμπού συνεχίζει να χρησιμοποιείται ευρέως για σκαλωσιές στις κατασκευές.