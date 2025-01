Πυρκαγιά σε ξενοδοχείο στην Τουρκία: Εννέα συλλήψεις - Στους 76 νεκροί (pics&vid)

O τραγικός απολογισμός της φονικής πυρκαγιάς που στοίχισε τη ζωή 76 ανθρώπων και τραυμάτισε δεκάδες σε ξενοδοχείο χιονοδρομικού κέντρου στην Τουρκία έχει οδηγήσει τις Αρχές της Τουρκίας στη σύλληψη εννέα ανθρώπων, ανάμεσά τους και τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, σύμφωνα με τις δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών νωρίς το πρωί της Τετάρτης (22/1).

Ειδικότερα, ο υπουργός ανέφερε ότι οι σοροί 45 θυμάτων παραδόθηκαν στις οικογένειές τους, ενώ διεξάγονται εξετάσεις DNA για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων σορών στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο. Η πυρκαγιά σημειώθηκε στο ξενοδοχείο Grand Kartal στο χιονοδρομικό κέντρο Κατραλκάγια στα βουνά Μπολού.

Η διοίκηση του ξενοδοχείου, όπου ξέσπασε η πυρκαγιά, εξέφρασε βαθιά θλίψη σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη και δεσμεύτηκε για πλήρη συνεργασία με την έρευνα.

«Συνεργαζόμαστε με τις αρχές για να ρίξουμε φως σε όλες τις πτυχές αυτού του περιστατικού», ανέφερε η ανακοίνωση. «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι από τις απώλειες και θέλουμε να γνωρίζετε ότι μοιραζόμαστε αυτόν τον πόνο με όλη μας την καρδιά».

A fire at a ski resort hotel in Turkey's Bolu mountains killed more than 60 people and forced panicked guests to jump out of windows in the middle of the night https://t.co/RPatsuV9jH pic.twitter.com/Hu4IqqN38b