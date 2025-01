Τραγωδία στην Τουρκία

Τραγικός είναι ο απολογισμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο ξενοδοχείο του χιονοδρομικού κέντρου Καρτάλκαγια της επαρχίας Μπόλου, στη βόρεια Τουρκία. Συγκεκριμένα, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών φθάνει τους 66, ενώ άλλοι 51 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Η πυρκαγιά στο 12ώροφο ξενοδοχείο Grand Kartal, το οποίο βρίσκεται στον πολύ γνωστό προορισμό χειμερινού τουρισμού Καρτάλκαγια, περίπου 300 χλμ. νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης και 180 από την Άγκυρα, ξέσπασε στις 3:27 τα ξημερώματα.

Την ώρα εκείνη, οι περισσότεροι πελάτες του ξενοδοχείου ήταν στα δωμάτιά τους και οι φλόγες τούς βρήκαν στον ύπνο, γεγονός που εκτιμάται ότι αύξησε τον αριθμό των θυμάτων.

Έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς - Εξετάζεται αν οφείλεται σε διαρροή αερίου ή βραχυκύκλωμα

Ωστόσο, τα αίτια της πυρκαγιάς δεν είναι ακόμη γνωστά. Δεν αποκλείεται να οφείλεται σε διαρροή αερίου ή βραχυκύκλωμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο του εστιατορίου του ξενοδοχείου.

Από τους 51 τραυματίες, ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ οι 17 πήραν εξιτήριο. Την ώρα της πυρκαγιάς στο ξενοδοχείο υπήρχαν 234 φιλοξενούμενοι, σύμφωνα με τον νομάρχη Μπόλου, Αμπντουλαζίζ Αϊντίν. Νωρίτερα, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για 10 νεκρούς και 32 τραυματίες.

Ούρλιαζαν και πηδούσαν από τα παράθυρα με σεντόνια και κουβέρτες

«Δύο από τα θύματα έχασαν τη ζωή τους αφού πήδηξαν από το κτίριο πανικόβλητα», δήλωσε ο κυβερνήτης του Μπολού, Αμπντουλαζίζ Αϊντίν, στο κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Η τηλεόραση NTV δήλωσε ότι κάποιοι άνθρωποι προσπάθησαν να κατέβουν από τα δωμάτιά τους χρησιμοποιώντας σεντόνια και κουβέρτες.

Ο Νετζμί Κεπτζετουτάν, δάσκαλος σκι στο ξενοδοχείο, δήλωσε ότι κοιμόταν όταν ξεκίνησε η φωτιά, και βγήκε εσπευσμένα από το κτίριο. Στην τηλεόραση NTV είπε ότι στη συνέχεια βοήθησε περίπου 20 επισκέπτες να βγουν από το ξενοδοχείο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι το ξενοδοχείο είχε τυλιχθεί στον καπνό, με συνέπεια οι επισκέπτες να δυσκολεύονται να εντοπίσουν την έξοδο κινδύνου. «Δεν μπορώ να βρω κάποιους από τους μαθητές μου. Ελπίζω να είναι καλά», δήλωσε.

Οι τηλεοπτικές εικόνες έδειχναν την οροφή και τους τελευταίους ορόφους του ξενοδοχείου να φλέγονται.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και αναφορές, το σύστημα πυρανίχνευσης του ξενοδοχείου δεν λειτούργησε.

«Η σύζυγός μου μύρισε κάτι καμμένο. Ο συναγερμός δεν χτύπησε», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων IHA ο Ατακάν Γελκοβάν, επισκέπτης που διέμενε στον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου, όπως αναφέρει το CNN.

«Προσπαθήσαμε να ανεβούμε στον επάνω όροφο, αλλά δεν μπορούσαμε, υπήρχαν φλόγες. Κατεβήκαμε κάτω και ήρθαμε εδώ [έξω]», είπε.

Ο Γελκοβάν σημείωσε ότι χρειάστηκε περίπου μία ώρα για να φτάσουν οι πυροσβέστες. «Οι άνθρωποι στους επάνω ορόφους ούρλιαζαν. Κρέμασαν σεντόνια… κάποιοι προσπάθησαν να πηδήξουν», είπε.

A fire at a ski resort hotel in Turkey's Bolu mountains killed at least 10 people and forced panicked guests to jump out of windows in the middle of the night https://t.co/RPatsuV9jH pic.twitter.com/4E8a9ujMcs — Reuters (@Reuters) January 21, 2025

Τέσσερις συλλήψεις για τη φωτιά στο ξενοδοχείο

Να σημειωθεί ότι έσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Grand Kartal, συνελήφθησαν και κρατούνται μετά την πολύνεκρη πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο Καρτάλκαγια στην επαρχία Μπολού της Τουρκίας, ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιλμάζ Τουντζ.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στη μέση της νύχτας στο πολυτελές δωδεκαώροφο ξενοδοχείο και προκάλεσε τον θάνατο 66 ανθρώπων και τον τραυματισμό 51, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό των Αρχών.

A fire that tore through an upscale hotel at a popular ski resort in northern Turkey early Tuesday killed at least 66 people and injured dozens of others, Turkish authorities said. https://t.co/ABWfPmE5rK pic.twitter.com/l7a0yUM8Ua — The Washington Post (@washingtonpost) January 21, 2025

Η ανάρτηση Ερντογάν - «Ημέρα Εθνικού Πένθους κηρύσσουμε στην Τουρκία»

Ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγιπ Ερντογάν, σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο Χ για τη φονική πυρκαγιά στο ξενοδοχείο που κόστισε τη ζωή 66 ανθρώπων, εξέφρασε τα συλληπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και τόνισε ότι κηρύσσει Ημέρα Εθνικού Πένθους την Τετάρτη (22/1).

Πρόσθεσε ότι όσοι προκάλεσαν μια τέτοια καταστροφή θα λογοδοτήσουν ενώπιον του νόμου.

Επίσης, καλεί πολιτικούς παράγοντες και δημοσιογράφους να σεβαστούν τους συγγενείς των θυμάτων.

Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangında vefat eden kardeşlerimizin yakınlarının acısını paylaşmak amacıyla 1 günlük millî yas ilan edilmiştir.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 21, 2025

Ανάρτηση Κυρ. Μητσοτάκη για τη φονική πυρκαγιά σε χιονοδρομικό κέντρο της Τουρκίας

Παράλληλα, τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ζωών στην πυρκαγιά σε χιονοδρομικό κέντρο στην Τουρκία εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε ανάρτησή του στα αγγλικά στο Χ εξέφρασε παράλληλα τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε συγκεκριμένα: «Βαθιά θλίψη για την τραγική απώλεια ζωών στην πυρκαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο στο Bolu της Τουρκίας. Εκ μέρους της Ελλάδας, εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».

Η ανάρτηση του πρωθυπουργού στα αγγλικά:

«Deeply saddened by the tragic loss of lives in the ski resort fire in Bolu, Turkey. On behalf of Greece, I extend heartfelt condolences to the families of the victims and wish a swift recovery to the injured».