Πύρινη λαίλαπα στη νότια Γαλλία: Καίει για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η μεγαλύτερη φωτιά από το 1949 (pics&vids)

Οι Γάλλοι πυροσβέστες δίνουν και σήμερα μάχη για να περιορίσουν τη μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στη χώρα εδώ και σχεδόν οκτώ δεκαετίες, η οποία ξεκίνησε το απόγευμα της Τρίτης από το χωριό Ριμπότ, ανάμεσα στην Καρκασόν και τη Ναρμπόν, έχει κάψει μέχρι τώρα περισσότερα από 160.000 στρέμματα και έχει στοιχίσει τη ζωή σε έναν άνθρωπο.

Σε τηλεοπτικές εικόνες φαίνονται σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από τη δασική περιοχή του νομού Οντ στη νότια Γαλλία.

«Μέχρι στιγμής η φωτιά δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο», δήλωσε στο BFM TV ο συνταγματάρχης Κριστόφ Μανί, ένας από τους αξιωματικούς που ηγούνται των πυροσβεστικών επιχειρήσεων.

The fire in Aude, France is still completely out of control 😩pic.twitter.com/PYox9ghW7K — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 6, 2025

Η πυρκαγιά, η οποία μαίνεται κοντά στα σύνορα με την Ισπανία προς την πλευρά της Μεσογείου, έχει ήδη κάψει μια περιοχή μεγαλύτερη από το Παρίσι. Αξιωματούχοι είπαν πως πρόκειται για τη μεγαλύτερη που έχει σημειωθεί στη Γαλλία από το 1949.

Ο άνεμος, που έσπρωχνε τις φλόγες προς τα μεσογειακά παράλια, γύρισε όμως χθες, Τετάρτη, και έστρεψε και πάλι τη φωτιά προς την οροσειρά Κορμπιέρ, όπου βρίσκονται γύρω στα 15 χωριά τα οποία είχαν ήδη πληγεί, άμεσα ή έμμεσα, από την πυρκαγιά.

«Το πίσω μέρος της φωτιάς έγινε το μπροστινό της μέρος», δήλωσε ο συνταγματάρχης Μανί. Και το μέτωπο, που εξακολουθεί να είναι ανεξέλεγκτο, επιστρέφει προς «το σημείο απ' όπου ξεκίνησε» και σε «αρκετά απρόσιτες δασικές ζώνες», πρόσθεσε.

EN IMAGES - Les soldats du feu face à un monstre.

Vidéo spectaculaire de la situation dans l'#Aude, où les pompiers de France combattent depuis maintenant 24h le plus gros incendie du 21ᵉ siècle avec des flammes incontrôlables. (InfOccitanie) pic.twitter.com/x4Kiip8Hb8 — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 6, 2025

Στο χωριό Σεν-Λοράν-ντε-λα-Καμπρερίς, μια 65χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο καμένο σπίτι της, το οποίο είχε αρνηθεί να εγκαταλείψει. Η νομαρχία ανακοίνωσε επίσης πως υπάρχουν 13 τραυματίες: δύο κάτοικοι νοσηλεύονται, ένας από τους οποίους με σοβαρά εγκαύματα, καθώς και ένδεκα πυροσβέστες, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Μπρουνό Ρεταγιό.