«Πυρά» Τραμπ κατά δημοσιογράφου του CNN: «Είστε άρρωστοι και κανάλι με χαμηλά νούμερα»

Μια έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, όταν δημοσιογράφος του CNN, ρώτησε σχετικά με την υπόθεση του Αμπρέγκο Γκαρσία, ο οποίος φέρεται να απελάθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά λάθος.

Αφού ο Τραμπ παραχώρησε τον λόγο στη δημοσιογράφο, με ειρωνικό ύφος αποκαλώντας το CNN «το κανάλι με τα χαμηλά νούμερα», αντέδρασε έντονα στην ερώτησή της για το αν ο Γκαρσία θα επιστρέψει στις ΗΠΑ. Παράλληλα, παρέπεμψε την ερώτηση στη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι και τον αναπληρωτή επιτελάρχη Στίβεν Μίλερ.

Οι αξιωματούχοι επικαλέστηκαν σχετική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία η αμερικανική κυβέρνηση υποχρεούται να διευκολύνει την επιστροφή του Γκαρσία, ο οποίος κρατείται σε φυλακή στο Ελ Σαλβαδόρ.

Ο Τραμπ, με έντονη διάθεση, ρώτησε αν είναι δυνατόν να λέει κάποιος στον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ τι να κάνει με τους πολίτες του και συνέχισε επιτιθέμενος στο CNN: «Γι’ αυτό δεν σας παρακολουθεί κανείς. Θέλετε να αφήσουμε εγκληματίες ελεύθερους. Είστε άρρωστοι άνθρωποι».

Η δημοσιογράφος επανήλθε με την ίδια ερώτηση στον πρόεδρο Μπουκέλε, ο οποίος απάντησε ότι «δεν πρόκειται να μεταφέρουμε έναν τρομοκράτη λαθραία στις Ηνωμένες Πολιτείες». Ο Τραμπ τότε επέστρεψε στην επίθεση, καταγγέλλοντας το CNN για μεροληψία.

