«Πυρά» Νιούσομ κατά της Ευρώπης: Οι προσπάθειες διαπραγμάτευσης με Τραμπ δεν είναι διπλωματία, είναι ηλιθιότητα

Ο Γκάβιν Νιούσομ, κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, καταδίκασε τους Ευρωπαίους για το ότι δεν αντιστέκονται στις απαιτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Ο Νιούσομ, ένας από τους επικρατέστερους υποψηφίους των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός την Τρίτη ότι ο Τραμπ «κοροϊδεύει» τους Ευρωπαίους και ότι οι προσπάθειές τους να διαπραγματευτούν μαζί του «δεν είναι διπλωματία, είναι ηλιθιότητα».

«Είναι ώρα να αναλάβουμε δράση, είναι ώρα να σοβαρευτούμε και να σταματήσουμε να είμαστε συνένοχοι», δήλωσε στους δημοσιογράφους. «Δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη συνενοχή. Οι άνθρωποι υποκύπτουν. Έπρεπε να είχα φέρει επιγονατίδες για όλους τους ηγέτες του κόσμου... αυτό είναι αξιολύπητο».