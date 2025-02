Οργή Νετανιάχου κατά Χαμάς: Θα ξεκαθαρίσουμε τον λογαριασμό με τους άθλιους δολοφόνους

Μήνυμα ενότητας και νίκης κατά της Χαμάς έστειλε με βιντεοσκοπημένο του μήνυμα την Πέμπτη (20/02) ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αφότου η Χαμάς επέστρεψε τέσσερις δολοφονημένους ομήρους στο Ισραήλ.

«Αυτή τη μέρα είμαστε όλοι ενωμένοι», λέει ο Νετανιάχου στο μήνυμά του. «Είμαστε όλοι ενωμένοι μέσα στην αβάσταχτη θλίψη».

«Όλοι μας πονάμε από πόνο που αναμιγνύεται με οργή. Είμαστε όλοι εξοργισμένοι με τα τέρατα της Χαμάς», λέει, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ πρέπει «να ξεκαθαρίσει τον λογαριασμό με τους άθλιους δολοφόνους - και θα ξεκαθαρίσουμε τον λογαριασμό».

Στη συνέχεια, παραθέτει τον Ψαλμό 94: «Ω Θεέ της εκδίκησης, Κύριε- Ω Θεέ δείξε εκδίκηση».

Ο Νετανιάχου υπόσχεται να επιτύχει τους μακροχρόνιους στόχους του πολέμου.

«Θα φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας, θα καταστρέψουμε τους δολοφόνους, θα εξαλείψουμε τη Χαμάς και μαζί -με τη βοήθεια του Θεού- θα διασφαλίσουμε το μέλλον μας», υπόσχεται.

Ισραήλ: Η Χαμάς είναι μια αίρεση θανάτου

«Αίρεση θανάτου» χαρακτήρισε η ισραηλινή κυβέρνηση τη Χαμάς, καθώς το σκηνικό που έστησε την Πέμπτη (20/02) το παλαιστινιακό κίνημα για την παράδοση των σορών τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

Η Χαμάς παρέδωσε την Πέμπτη (20/02) τις σορούς του μωρού Κφιρ Μπίμπας, του 4χρονου αδερφού του Αριέλ, των δύο μικρότερων ομήρων της επίθεσης της 27ης Οκτωβρίου, της μητέρας τους Σίρι και του ομήρου Οντέντ Λίφσιτς κατ' εφαρμογήν της συμφωνίας εκεχειρίας του περασμένου μήνα.

«Η Χαμάς δεν είναι κίνημα αντίστασης, η Χαμάς είναι μια αίρεση θανάτου που δολοφονεί, βασανίζει και παρελαύνει με πτώματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Νταβίντ Μένσερ σε συνέντευξη Τύπου.

Πριν την παράδοση των σορών στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού σε ζωντανή αναμετάδοση από τη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, προηγουμένως πάνω σε μια εξέδρα είχαν τοποθετηθεί τέσσερα φέρετρα, καθένα από τα οποία έφερε τη φωτογραφία ενός ομήρου.

Έντονη ήταν η αντίδραση πολλών κυβερνήσεων όπως και του ΟΗΕ στην κίνηση αυτή της Χαμάς.

«H περιφορά των σορών στη Γάζα είναι αποτρόπαιη και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Ύπατος Αρμοστής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου Φόλκερ Τουρκ.

Στο Ισραήλ οι τέσσερις σοροί των ομήρων - Ιατροδικαστική έρευνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου τους

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (20/02), υστερα από 503 ημέρες αιχμαλωσίας, έφτασαν στο Ισραήλ οι σοροί των τεσσάρων ομήρων που απήχθησαν από τους τρομοκράτες της Χαμάς, μετά την απαγωγή από τα σπίτια τους και τη μεταφορά τους στη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Σύμφωνα με τους Times Of Israel, τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης παρέδωσαν γύρω στις 9:30 (τοπική ώρα) την Πέμπτη στον Ερυθρό Σταυρό τα σώματα του μωρού Κφιρ Μπίμπας, του 4χρονου αδερφού του Αριέλ, των δύο μικρότερων ομήρων, της μητέρας τους Σίρι και του ομήρου Οντέντ Λίφσιτς κατ' εφαρμογήν της συμφωνίας εκεχειρίας του περασμένου μήνα.

Όπως σημειώνουν εκπρόσωποι του ισραηλινού στρατού, οι ισχυρισμοί των τρομοκρατών της Χαμάς για το πώς έχασαν τη ζωή τους οι όμηροι είναι αναληθείς και πως επίκειται ιατροδικαστική εξέταση για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου τους.

Πριν δοθούν στον Ερυθρό Σταυρό, τα τέσσερα φέρετρα, καθένα από τα οποία έφερε τη φωτογραφία ενός ομήρου, είχαν τοποθετηθεί πάνω σε εξέδρα, ενώ ένοπλοι τρομοκράτες της Χαμάς ήταν παραταγμένοι δίπλα τους.

Οι σοροί των τεσσάρων ομήρων παραδόθηκαν από τη Χαμάς με αντάλλαγμα την απελευθέρωση, που αναμένεται το Σάββατο, Παλαιστινίων που κρατούνται από το Ισραήλ, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στη λωρίδα της Γάζας.

Υπενθυμίζεται ότι, η εν λόγω συμφωνία τέθηκε σε ισχύ στις 19 Ιανουαρίου, έπειτα από 15 μήνες ενός πολέμου που κηρύχθηκε στη λωρίδα της Γάζας μετά τη χωρίς προηγούμενο επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι ενημερώθηκε για το θάνατο των δύο παιδιών της οικογένειας Μπίμπας και της μητέρας τους, καθώς και για το θάνατο ενός τέταρτου ομήρου, του Οντέντ Λίφσιτς, χωρίς να διευκρινίσει σε ποιες συνθήκες.

Η οικογένεια των δύο παιδιών, των Άριελ και Κφιρ Μπίμπας, που ήταν 4 ετών και 8,5 μηνών όταν είχαν απαχθεί, κάλεσε με ανακοίνωσή της «να μην υπάρξουν επικήδειοι των συγγενών τους μέχρι να επιβεβαιωθεί η τελική αναγνώριση».

Η Χαμάς είχε ανακοινώσει το Νοέμβριο 2023 το θάνατο της Σίρι Μπίμπας και των παιδιών της σε ισραηλινό βομβαρδισμό στη Γάζα, αλλά το Ισραήλ ουδέποτε τον επιβεβαίωσε.

Ολόκληρη η οικογένεια είχε απαχθεί κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο κιμπούτς Νιρ Οζ, στις παρυφές της λωρίδας της Γάζας. Οι εικόνες, που είχαν τότε δημοσιοποιηθεί από τη Χαμάς, της μητέρας να σφίγγει πάνω της τα δύο μικρά αγόρια της μπροστά από το σπίτι τους είχαν κάνει το γύρο του κόσμου.

Ο πατέρας των δύο παιδιών, ο Γιάρντεν Μπίμπας, 35 ετών, απελευθερώθηκε την 1η Φεβρουαρίου από το παλαιστινιακό έδαφος.

Η ανακοίνωση της παράδοσης των σορών προκάλεσε αντιδράσεις θυμού και θλίψης στο Ισραήλ, καθώς και στο εξωτερικό.

Ο Κφιρ Μπίμπας ήταν ο νεώτερος από τους 251 ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου 2023. Σήμερα 70 άνθρωποι εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, τουλάχιστον 35 από τους οποίους είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

«Κόλαφος» ο ΟΗΕ για τους τρομοκράτες της Χαμάς: Αποτρόπαιη η περιφορά των σορών στη Γάζα

«H περιφορά των σορών στη Γάζα είναι αποτρόπαιη και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο», δήλωσε την Πέμπτη (20/02) ο ύπατος αρμοστής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Φόλκερ Τουρκ.

Υπενθυμίζεται ότι, η Χαμάς παρέδωσε τις σορούς του μωρού Κφιρ Μπίμπας, του 4χρονου αδερφού του Αριελ, των δύο μικρότερων ομήρων της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου, της μητέρας τους Σίρι και του ομήρου Οντέντ Λίφσιτς κατ' εφαρμογήν της συμφωνίας εκεχειρίας του περασμένου μήνα.

«Το διεθνές δίκαιο επιτάσσει ότι οποιαδήποτε παράδοση λειψάνων πρέπει να τηρεί την απαγόρευση της στυγνής, της απάνθρωπης ή της εξευτελιστικής μεταχείρισης και να διασφαλίζει τον σεβασμό της αξιοπρέπειας των νεκρών και των οικογενειών τους», δηλώνει σε ανακοίνωσή του ο Φόλκερ Τουρκ.

Παράλληλα, την Τετάρτη, ο Ερυθρός Σταυρός ζήτησε την προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας των νεκρών.

«Πρέπει να είμαστε σαφείς: Οποιαδήποτε εξευτελιστική μεταχείριση κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων απελευθέρωσης είναι απαράδεκτη», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ).

Ι. Χέρτσογκ για την επιστροφή σορών των ομήρων: Οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες

Την ίδια ώρα, «Η επιστροφή στο Ισραήλ νεκρών ομήρων είναι μια εθνική τραγωδία και οι καρδιές μας είναι συντετριμμένες», δήλωσε την Πέμπτη (20/02) ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ.

«Αγωνία. Πόνος. Δεν υπάρχουν λέξεις», έγραψε ο Χέρτσογκ στο X: «Οι καρδιές μας - οι καρδιές ενός ολόκληρου έθνους - είναι συντετριμμένες. Στο όνομα του Κράτους του Ισραήλ, σκύβω το κεφάλι και ζητώ συγγνώμη. Συγγνώμη που δεν σας προστατεύσαμε αυτή την τρομερή ημέρα. Συγγνώμη που δεν σας φέραμε πίσω στο σπίτι ζωντανούς».

Agony. Pain. There are no words.



Our hearts — the hearts of an entire nation — lie in tatters.



On behalf of the State of Israel, I bow my head and ask for forgiveness. Forgiveness for not protecting you on that terrible day. Forgiveness for not bringing you home safely.



Την ίδια στιγμή, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως παρέλαβε τις σορούς τεσσάρων ομήρων που περιλαμβάνουν αυτές των δύο παιδιών της οικογένειας Μπίμπας και της μητέρας τους.

Νωρίς το πρωί, μαχητές με κουκούλες και οπλισμένοι της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς είχαν εκθέσει πάνω σε μια εξέδρα στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας, τέσσερα μαύρα φέρετρα, καθένα από τα οποία έφερνε τη φωτογραφία ενός από τους ισραηλινούς ομήρους.

Πάνω από την εξέδρα, ένα πανό απεικόνιζε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου με προσβλητικό τρόπο. Εκατοντάδες περίεργοι παρακολουθούσαν τη σκηνή πίσω από ένα φράκτη.

Τα φέρετρα τοποθετήθηκαν στη συνέχεια μέσα σε λευκά οχήματα της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού, τα οποία τα μετέφεραν και τα παρέδωσαν στον ισραηλινό στρατό.

«Οι σοροί των ομήρων παραδόθηκαν στο εσωτερικό της λωρίδας της Γάζας σε αντιπροσώπους του στρατού και της Σιν Μπετ, της ισραηλινής υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειάς», αναφέρεται σε στρατιωτική ανακοίνωση.

Οι σοροί παραδόθηκαν με αντάλλαγμα την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ, που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το Σάββατο, βάσει της συμφωνίας εκεχειρίας στη λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό τηλεοπτικό σταθμό Channel 12, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ήταν προγραμματισμένο να παρευρεθεί σε τελετή για την παραλαβή των τεσσάρων σορών, όμως ακύρωσε τη συμμετοχή του την τελευταία στιγμή.