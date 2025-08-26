Πρωθυπουργός Ουκρανίας: Οι άνδρες 18 - 22 ετών μπορούν πλέον να διασχίζουν ελεύθερα τα σύνορα

Οι Ουκρανοί άνδρες ηλικίας 18 έως 22 ετών επιτρέπεται πλέον να διασχίζουν ελεύθερα τα σύνορα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση βάσει στρατιωτικού νόμου, δήλωσε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο.

Οι προηγούμενοι κανονισμοί, που θεσπίστηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, απαγόρευαν στους άνδρες ηλικίας 18-60 ετών να εγκαταλείπουν τη χώρα.

«Αυτό ισχύει για όλους τους πολίτες αυτής της ηλικιακής ομάδας. Η απόφαση αφορά επίσης πολίτες που, για διάφορους λόγους, βρίσκονται εκτός Ουκρανίας», έγραψε η Σβιριντένκο στο Telegram, αναφερόμενη σε κυβερνητικό διάταγμα.

«Θέλουμε οι Ουκρανοί να διατηρήσουν τους μέγιστους δεσμούς με τη χώρα τους. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ την επόμενη ημέρα από την επίσημη δημοσίευση», πρόσθεσε.