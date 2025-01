Πρωθυπουργός Νορβηγίας για Μασκ: Ανυσυχία για τις θέσεις του στην ευρωπαϊκή πολιτική

Την ανησυχία του για τις θέσεις που παίρνει ο ιδιοκτήτης του Χ, ο δισεκατομμυριούχος, Ίλον Μασκ, για την πολιτική ζωή των ευρωπαϊκών χωρών εξέφρασε τη Δευτέρα (6/1) ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας, Γιόνας Γκαρ Στέρε.

Ειδικότερα, ο Γιόνας Γκαρ Στέρε μιλώντας στο δημόσιο νορβηγικό ραδιόφωνο NRK, δήλωσε ότι: «Βρίσκω ανησυχητικό το γεγονός ότι ένας άνθρωπος με σημαντική πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σημαντικούς οικονομικούς πόρους αναμιγνύεται με τόσο άμεσο τρόπο στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών».

«Τα πράγματα δεν θα έπρεπε να είναι έτσι ανάμεσα σε δημοκρατίες και συμμάχους», πρόσθεσε ερωτηθείς σχετικά με ενδεχόμενη ανάμιξη του Ίλον Μασκ - το όνομα του οποίου δεν ανέφερε - στις προσεχείς νορβηγικές βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν το Σεπτέμβριο.

Στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που διαθέτει, ο δισεκατομμυριούχος πολλαπλασίασε πρόσφατα τα εγκώμια προς το κόμμα της γερμανικής άκρας δεξιάς AfD και τις κατηγορίες εναντίον του πρωθυπουργού της Βρετανίας, του Εργατικού Κιρ Στάρμερ.

«Αν παρακολουθήσουμε κάτι τέτοιο στη Νορβηγία, ελπίζω και πιστεύω πως το σύνολο της νορβηγικής πολιτικής σκηνής θα ταχθεί εναντίον και θα πάρει αποστάσεις», διευκρίνισε ο Στέρε, ο οποίος ανήκει στο νορβηγικό Εργατικό Κόμμα.

Εννέα μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τις 8 Σεπτεμβρίου, ο Στέρε υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις, σε σημείο που φωνές μέσα στο κόμμα του τον καλούν να παραιτηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι το Κόμμα της Προόδου, αντιμεταναστευτικός σχηματισμός της λαϊκιστικής δεξιάς, έρχεται πρώτος με διαφορά στις τελευταίες έρευνες της κοινής γνώμης.

Το τελευταίο διάστημα, ο Ίλον Μασκ τα έχει βάλει με τη βρετανική κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, με σειρά αναρτήσεων στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X -η οποία του ανήκει- ο Μασκ καταφέρθηκε εναντίον κορυφαίων αξιωματούχων της Βρετανίας, επικρίνοντας τον χειρισμό της κυβέρνησης των Εργατικών σε ιστορικά σκάνδαλα κακοποίησης παιδιών.

Στην τελευταία του ανάρτηση σήμερα, Δευτέρα 6/01, ο Μασκ διερωτήθηκε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να «απελευθερώσουν τον λαό της Βρετανίας από την τυραννική κυβέρνησή του». Μάλιστα, έθεσε το ερώτημα στους χρήστες του μέσου, καλώντας τους να ψηφίσουν ναι ή όχι.

America should liberate the people of Britain from their tyrannical government