Την επέκταση του ρόλου της Europol, της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας, δήλωσε την Τρίτη (01/04) ότι θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και την ενίσχυση της πρόσβασης των αρχών επιβολής του νόμου σε δεδομένα, στο πλαίσιο μια στρατηγικής για τη βελτίωση της εσωτερικής ασφάλειας του μπλοκ.

Αντιμέτωπη με γεωπολιτικές προκλήσεις, υβριδικές απειλές και περισσότερο ψηφιακό έγκλημα, η Ευρώπη αναζητά τρόπους για την καλύτερη καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, τη βελτίωση της αστυνόμευσης και την καλύτερη καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, στη νέα στρατηγική της, η Κομισιόν ζήτησε περισσότερους πόρους για την επιβολή του νόμου και επενδύσεις σε ισχυρότερες υπηρεσίες της ΕΕ.

«Θα καταστήσουμε την Europol μια πραγματικά επιχειρησιακή αστυνομική υπηρεσία», δήλωσε στο Reuters η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για την ασφάλεια, Χένα Βίρκουνεν.

«Η Europol, φυσικά, χρειάζεται περισσότερους πόρους», δήλωσε η ίδια, σημειώνοντας ότι η τρέχουσα εντολή της υπηρεσίας δεν περιλαμβάνει υβριδικές απειλές και δολιοφθορές και ότι στο μέλλον η Europol θα είναι σε θέση να βοηθήσει τις χώρες μέλη να αντιμετωπίσουν περισσότερα είδη διασυνοριακών εγκλημάτων.

The EU keeps working to guarantee security for all Europeans.



Our new ProtectEU strategy aims to tackle organised crime, terrorism, and hybrid threats by better anticipating, preventing, and addressing them ↓