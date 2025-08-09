Οι «σκοτεινές μέρες» για το δολάριο φαίνεται να μην έχουν τέλος, εν μέσω μη πειστικών προσπαθειών για ανάκαμψη, αλλά η Capital Economics πιστεύει ότι το δολάριο είναι έτοιμο να ανακάμψει μέχρι το τέλος του έτους, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς εξασθενεί και οι διαφορές στα επιτόκια κλίνουν υπέρ των ΗΠΑ.

«Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι το δολάριο θα ανακτήσει κάποιο έδαφος κατά το υπόλοιπο του 2025, καθώς οι διαφορές στα επιτόκια μετατοπίζονται εκ νέου υπέρ των ΗΠΑ και μέρος της αβεβαιότητας σχετικά με την πολιτική που είναι εμφανής στο δολάριο από την «Ημέρα της Απελευθέρωσης» στις 2 Απριλίου συνεχίζει να εξασθενεί», ανέφερε η Capital Economics σε πρόσφατη ανακοίνωσή της.

Η αδυναμία του δολαρίου στις αρχές του έτους δεν αντανακλά απλώς τους τυπικούς οικονομικούς κύκλους. Προέρχεται από μια ταχεία επανεκτίμηση των οικονομικών και χρηματοοικονομικών προοπτικών των ΗΠΑ εν μέσω ασυνήθιστα ασταθών πολιτικών αλλαγών και εμπορικών εντάσεων. Ωστόσο, με την αποσαφήνιση των αβεβαιοτήτων σχετικά με τους δασμούς και την αναμενόμενη διατήρηση του επιτοκίου πολιτικής από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, η συνήθης σχέση μεταξύ των διαφορών επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών αναμένεται να επαναβεβαιωθεί, υποστηρίζοντας την ανάκαμψη του δολαρίου.

Η μη συμβατική πολιτική προσέγγιση της κυβέρνησης Τραμπ έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ ως ασφαλές καταφύγιο και έχει εισαγάγει κάποιο πριμ αβεβαιότητας στην αποτίμηση του δολαρίου, σύμφωνα με την Capital Economics. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες στην αγορά «έχουν γίνει αδιάφοροι στη ρητορική της κυβέρνησης, δεδομένου ότι η πραγματική πολιτική έχει αποδειχθεί συνήθως λιγότερο ριζοσπαστική από ό,τι υπονοούσαν οι αρχικές αναφορές του Τύπου και οι ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου», πρόσθεσε η Capital Economics.

Κοιτώντας μπροστά, η εξασθένιση των αβεβαιοτήτων σχετικά με τους δασμούς, σε συνδυασμό με τη διατήρηση της οικονομικής δύναμης των ΗΠΑ και την υπεραπόδοση των χρηματιστηριακών αγορών, θα μπορούσε να στηρίξει τη μέτρια ανάκαμψη του δολαρίου τους επόμενους μήνες.