Ισραήλ: Το χρονικό της απελευθέρωσης των 4 ομήρων και η επανένωση με τις οικογένειες - Προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς (vid)

Η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς δημοσίευσε προπαγανδιστικό βίντεο που δείχνει την απελευθέρωση των 4 ομήρων στρατιωτών το Σάββατο.

Την ίδια ώρα η Χαμάς έδωσε σε κάθε έναν από τους ομήρους ένα «έντυπο απελευθέρωσης κρατουμένων», μαζί με ένα πλαισιωμένο πιστοποιητικό και ένα μπρελόκ με την παλαιστινιακή σημαία, όπως δείχνει το βίντεο.

Οι όμηροι αναγκάστηκαν επίσης να φορούν κονκάρδες με τα προσωπικά τους στοιχεία, προσαρτημένες σε ένα κορδόνι με σχέδιο παλαιστινιακής σημαίας.

Οι τέσσερις νεαρές γυναίκες, μέλη του ισραηλινού στρατού, φαίνονται να ευχαριστούν τη Χαμάς στα αραβικά πριν μεταφερθούν στην κατάμεστη πλατεία της πόλης της Γάζας, όπου παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Σε μια σκηνή στην πλατεία, ένας εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού φαίνεται να υπογράφει ένα έγγραφο, πριν οι γυναίκες παρελάσουν στη σκηνή.

Στη συνέχεια, οι τέσσερις όμηροι μεταφέρονται σε οχήματα του Ερυθρού Σταυρού και απομακρύνονται από την πλατεία, όπως δείχνει το βίντεο.

Σε έντονα φορτισμένο συγκινησιακό κλίμα επανενώθηκαν οι τέσσερις γυναίκες όμηροι της Χαμάς με τις οικογένειές τους μετά την απελευθέρωσή τους από την τρομοκρατική οργάνωση, έπειτα από 15 μήνες αιχμαλωσίας.

Οι τέσσερις γυναίκες είναι «σε σταθερή κατάσταση» ανακοίνωσε το νοσοκομείο στο οποίο μεταφέρθηκαν, κοντά στο Τελ Αβίβ, αφού υποβλήθηκαν στις πρώτες ιατρικές εξετάσεις.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι σταθερή», είπε στους δημοσιογράφους η Δρ Λένα Κόρεν Φέλντμαν, η αναπληρώτρια διευθύντρια του Ιατρικού Κέντρου Ράμπιν. «Όπως θα ανέμενε κανείς, η μακρά κράτησή τους κάτω από δύσκολες συνθήκες, είναι εμφανής», πρόσθεσε η γιατρός.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου χαιρέτισε την επιστροφή τους. «Είναι μια πολύ χαρούμενη στιγμή, την οποία περιμέναμε εδώ και καιρό», είπε μιλώντας τηλεφωνικά στους γονείς της μίας από τις πρώην ομήρους, της Λιρι Αλμπάγκ.

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωνε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους, σε συνεργασία με το Ισραήλ «για την απελευθέρωση όλων των ομήρων» που κρατούνται ακόμη στη Γάζα. Χαιρετίζοντας την απελευθέρωσή τους η αμερικανική κυβέρνηση πρόσθεσε ότι στόχος της είναι «η ειρήνη σε όλη την περιοχή».

Το IDF δημοσίευσε βίντεο - το οποίο αναδημοσιεύει η πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα - που δείχνουν τους στρατιώτες ομήρους Λίρι Αλμπάγκ (19), Ντανιέλα Γκιλμπόα (20), Καρίνα Αριέβ (20) και Ναάμα Λεβί (20). να επανενώνονται με τους γονείς τους μετά από 477 ημέρες ομηρείας σε μια εγκατάσταση των IDF κοντά στα σύνορα της Γάζας, στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με την τρομοκρατική ομάδα.

They’re in our hands now and we are not letting go💛



Welcome home, Daniella, Liri, Karina and Naama. pic.twitter.com/A1V9FcbQY6