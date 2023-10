Προπαγανδιστικό βίντεο της Χαμάς: Δείχνει να φροντίζει Ισραηλινή όμηρο - «Πάρτε με από δω» εκλιπαρεί

Μαθήματα ψυχολογικού πολέμου εφαρμόζει η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς η οποία σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα δείχνει μια αιχμαλωτισμένη Ισραηλινή, εμφανώς τρομοκρατημένη, να λέει «με φροντίζουν, το μόνο που ζητώ είναι να με βγάλετε από εδώ».

Το σχετικό βίντεο που μετέδωσε μέσω X (πρώην Twitter) η Jerusalem Post δείχνει μια νεαρή γυναίκα να έχει τραυματιστεί στο χέρι και να δέχεται ιατρική βοήθεια από τη Χαμάς.

#BREAKING Hamas releases what is claimed to be first footage of an Israeli hostage

Hamas psychological warfare?

Mia Shem, 21 years old from Shoham said: "They are taking care of me... I only ask that you get me out of here as soon as possible. Please.”



Here's the full story:… pic.twitter.com/0gN3xJu6ow