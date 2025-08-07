Ιρανικό βίντεο προπαγάνδας: Εκτελεσθείς επιστήμονας ομολογεί διαρροή πληροφοριών στη Μοσάντ

Στη δημοσιοποίηση ενός ακόμη προπαγανδιστικού βίντεο προχώρησαν τα ιρανικά ΜΜΕ, στο οποίο απεικονίζεται ο Ρουζμπέχ Βαντί, ο οποίος σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν εκτελέστηκε την Τετάρτη για παροχή πληροφοριών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα στην ισραηλινή υπηρεσία κατασκοπείας Μοσάντ

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, πρόκειται για τον ίδιο πυρηνικό επιστήμονα, ανέφερε την Πέμπτη η κρατική τηλεόραση IRIB.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο του δικαστικού σώματος, Mizan, είχε δηλώσει την Τετάρτη ότι ο Βαντί καταδικάστηκε για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ και για διαρροή πληροφοριών σχετικά με έναν πυρηνικό επιστήμονα που σκοτώθηκε κατά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς του Ιουνίου στο Ιράν.

«Κύριες εγκαταστάσεις ήταν το Φορντό και το Νατάνζ, για τις οποίες έστειλα πληροφορίες. Τους είπα (στους πράκτορες της Μοσάντ) ότι γνωρίζω αυτό κι εκείνο για το Φορντό, και μου είπαν να στείλω τα πάντα», ανέφερε ο Βαντί σε βίντεο που χαρακτηρίστηκε ως «ομολογία» και προβλήθηκε από την IRIB.

«Η είσοδος και έξοδος πυρηνικού υλικού από την Εγκατάσταση Μετατροπής Ουρανίου (UCF) και τη Μονάδα Παραγωγής Καυσίμου (FMP) ήταν πολύ σημαντική για αυτούς», πρόσθεσε ο Βαντί, ο οποίος κατείχε διδακτορικό στην πυρηνική μηχανική από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Amir Kabir.

Στο βίντεο αναφέρεται ότι ο Βαντί συναντήθηκε πέντε φορές με πράκτορες της Μοσάντ ενώ βρισκόταν στη Βιέννη και του ζητήθηκε να ανοίξει λογαριασμό σε κρυπτονόμισμα για να λάβει πληρωμές για τις υπηρεσίες του. Ο κατηγορούμενος ανέφερε στο βίντεο ότι η Μοσάντ τού είχε υποσχεθεί ξένο διαβατήριο εφόσον ολοκλήρωνε μια μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Την Πέμπτη, η IRIB δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από επιστημονικό άρθρο που παρουσιάστηκε σε ιρανικό πυρηνικό συνέδριο το 2012, το οποίο είχε συγγράψει ο Βαντί μαζί με τους Αχμάντ Ζολφακάρ και Αμπντολχαμίδ Μινούσερ – δύο πυρηνικούς επιστήμονες που σκοτώθηκαν τον Ιούνιο από το Ισραήλ.

Στο έγγραφο, ο Βαντί παρουσιάζεται ως πυρηνικός ερευνητής στον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν, τον κορυφαίο φορέα πυρηνικής ενέργειας της χώρας.

Σημειώνεται ότι, οι εκτελέσεις Ιρανών που έχουν καταδικαστεί για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά φέτος, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να έχουν εκτελεστεί τους τελευταίους μήνες.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε 12 ημέρες αεροπορικών επιδρομών τον Ιούνιο, στοχεύοντας κορυφαίους Ιρανούς στρατηγούς, πυρηνικούς επιστήμονες και ευαίσθητες πυρηνικές εγκαταστάσεις.