Προκλητικές δηλώσεις Χαμάς για τη φονική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου: Ήταν μια «ιστορική απάντηση»

Οργή προκαλούν και πάλι οι δηλώσεις της Χαμάς, αφού με αφορμή τη δεύτερη επέτειο της φονικής επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, υψηλόβαθμο στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης δήλωσε πως «η 7η Οκτωβρίου ήταν μια ιστορική απάντηση» κατά του Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 1.200 ανθρώπων.

«Επαναβεβαιώνουμε πως η επιχείρηση "Κατακλυσμός Αλ Άκσα" της 7ης Οκτωβρίου ήταν μια ιστορική απάντηση στις συνωμοσίες που έχουν σκοπό τη ρευστοποίηση της παλαιστινιακής υπόθεσης», δήλωσε ο Φάουζι Μπαρχούμ στο Al Jazeera.

Η 7η Οκτωβρίου «αποτέλεσε επίσης την αρχή μιας διαδικασίας (...) απομόνωσης της σιωνιστικής κατοχής, σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο (...) και την αρχή μιας πραγματικής αντίστροφης μέτρησης του τέλους της παρουσίας της σε αυτή τη γη», πρόσθεσε.

Ο Μπαρχούμ είπε επίσης ότι η οργάνωση προσπαθεί να ξεπεράσει «όλα τα εμπόδια» που θα μπορούσαν να εμποδίσουν μια συμφωνία που θα βάλει τέλος στον πόλεμο στη Γάζα.