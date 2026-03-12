Τούρκοι φοβούνται επίθεση από το Ισραήλ: Αν γίνει θα καταλάβουμε Ελλάδα-Κύπρο και Ισραήλ

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Τούρκος αρθρογράφος και πρώην Αρχισυντάκης της ισλαμικής Yeni Safak, η οποία έχει στενές σχέσεις με τον Ερντογάν, Ιμπραχήμ Καρακγιούλ υποστήριξε ότι σε περίπτωση που το Ισραήλ, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιχειρήσει να στοχοποιήσει την Τουρκία μετά το Ιράν, η Άγκυρα θα αντιδράσει στρατιωτικά σε πολλαπλά μέτωπα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία σε αυτήν την περίπτωση θα καταλάβει τα νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος, τη Δυτική Θράκη, ενώ στη συνέχεια έκανε λόγο για κατάληψη ολόκληρης της Ελλάδας.

Στην ίδια ανάρτηση, ο Τούρκος σχολιαστής αναφέρθηκε και στην Κύπρο, δηλώνοντας ότι η Τουρκία θα «πάρει ολόκληρο το νησί», ισχυριζόμενος ότι η Λευκωσία έχει μετατραπεί σε «μπράβο» του Ισραήλ.

Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε θα ξεκινήσει η «πραγματική σύγκρουση», με στόχο το Ισραήλ. Όπως ανέφερε, η Τουρκία θα μπορούσε να καταλάβει τη χώρα, να καταστρέψει το Τελ Αβίβ και να «απελευθερώσει την Ιερουσαλήμ».

Ο Καραγκιούλ κατέληξε τονίζοντας ότι, κατά την άποψή του, «κανένα σχέδιο για τον χάρτη της περιοχής δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Τουρκία», υποστηρίζοντας ότι αυτό αποτελεί ιστορική πραγματικότητα της τελευταίας χιλιετίας.