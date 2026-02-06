Πρώην Γάλλος υπουργός κλήθηκε να καταθέσει για τις συνομιλίες του με τον Επστάιν

Ολοένα και περισσότερο αυξάνεται η πίεση προς τον πρώην Γάλλο υπουργό Πολιτισμού Ζακ Λανγκ, να παραιτηθεί από τη θέση του προέδρου του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου, λόγω των συνομιλιών του με τον αποθανόντα καταδικασμένο εγκληματία Τζέφρι Επστάιν, αφού το υπουργείο Εξωτερικών τον κάλεσε να συζητήσει το θέμα.

Ο Λανγκ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι, γύρω στο 2012 που συναντήθηκε με τον Επστάιν, δεν γνώριζε την καταδίκη του για σεξουαλικό αδίκημα το 2008, περιγράφοντας τον χρηματοδότη ως έναν γνωστό του που ενδιαφερόταν για την τέχνη και τον κινηματογράφο και τον οποίο του είχε συστήσει ο Αμερικανός σκηνοθέτης, Γούντι Άλεν.

Ο 86χρονος πρώην υπουργός, επικεφαλής του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου από το 2013, δεν έχει κατηγορηθεί για παράνομες πράξεις. Ο Λανγκ δήλωσε στο BFMTV την Τετάρτη ότι ο Επστάιν δεν ήταν φίλος του, ότι γνώριζε ελάχιστα για τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία, αλλά τον είχε βρει «παθιασμένο με την τέχνη, τον πολιτισμό και τον κινηματογράφο».

Ωστόσο, τα αρχεία που δημοσίευσε το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης την περασμένη εβδομάδα θέτουν ερωτήματα σχετικά με τον χαρακτηρισμό που έδωσε ο Λανγκ στη σχέση του με τον Επστάιν.

Από αυτά προκύπτει ότι ο Επστάιν και ο Λανγκ ανταλλάσσαν επιστολές κατά διαστήματα μεταξύ του 2012 και του 2019, όταν ο χρηματοδότης αυτοκτόνησε στη φυλακή.

Σε ένα email που έστειλε ο Λανγκ στον Επστάιν στις 7 Απριλίου 2017, σχεδόν μια δεκαετία μετά την καταδίκη του χρηματοδότη για προσέλκυση ανηλίκου σε πορνεία, ευχαρίστησε τον Επστάιν για την «υπέροχη μέρα» που πέρασαν την προηγούμενη μέρα.

«Η φιλία σας, το καταπληκτικό σχέδιο (sic) και η εξαιρετική γενναιοδωρία σας μας συγκίνησαν πραγματικά», έγραψε ο Λανγκ.

Ο Λανγκ, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Πολιτισμού και Παιδείας για πολλές θητείες μεταξύ 1981 και 2002, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Ο Λανγκ καλείται να «σκεφτεί το θεσμικό καθεστώς»

Πηγή κοντά στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε ότι η προεδρία και το γραφείο του πρωθυπουργού ζήτησαν από τους αρμόδιους υπουργούς να καλέσουν τον Λανγκ και να τον ενθαρρύνουν να «σκεφτεί το θεσμικό καθεστώς». Το υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι κάλεσε τον Λανγκ σε συνάντηση την Κυριακή.

Το Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου είναι ένας πολιτιστικός και ερευνητικός οργανισμός που προωθεί την κατανόηση του αραβικού κόσμου και βρίσκεται στο Παρίσι, στις όχθες του Σηκουάνα.

Το όνομα του Λανγκ εμφανίζεται πάνω από 600 φορές στα αρχεία του Επστάιν, σύμφωνα με μια ανασκόπηση των εγγράφων από το Reuters. «Δεν φοβάμαι τίποτα και είμαι απολύτως καθαρός», δήλωσε ο Λανγκ στο γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL την Τετάρτη.

Η αποκάλυψη των αρχείων ενέτεινε τον έλεγχο των παγκόσμιων συνδέσεων του Epstein με δημόσια πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός Ανδρέας, δούκας της Υόρκης, ο μικρότερος αδελφός του βασιλιά Καρόλου, και ο Πίτερ Μάντελσον , πρώην πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τη Δευτέρα, η κόρη του Λανγκ, Καρολάιν, παραιτήθηκε από τη θέση της επικεφαλής της Ανεξάρτητης Ένωσης Παραγωγών της Γαλλίας, αφού αποκαλύφθηκαν οι δικές της σχέσεις με τον Επστάιν.

Τόσο ο πατέρας όσο και η κόρη αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη πράξη, με την Καρολάιννα δηλώνει στο BFMTV την Πέμπτη ότι έμαθε για την καταδίκη του Επστάιν το 2008 μόνο αφού της είπε να τον αναζητήσει στο Google το 2014.