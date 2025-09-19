Οι εντάσεις μεταξύ Βερολίνου και Παρισιού σχετικά με το εμβληματικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού αεροσκάφους ύψους €100 δισ. (FCAS) οδηγούν τη Γερμανία να εξετάζει την αντικατάσταση της Γαλλίας με τη Σουηδία ή ακόμα και το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός αν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους.

Το Future Combat Air System (FCAS), που ξεκίνησε το 2017, έχει στόχο να αντικαταστήσει τα Rafale και Eurofighter Typhoon έως το 2040.

Οι τριβές γύρω από το FCAS - ένα κοινό πρόγραμμα Γαλλίας, Γερμανίας και Ισπανίας - δεν είναι καινούργιες. Ωστόσο, το βάθος της απογοήτευσης στο Βερολίνο δείχνει ότι το πρόγραμμα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, την ώρα που η Ευρώπη επιχειρεί να ενισχύσει την άμυνά της απέναντι στην αυξημένη απειλή από τη Ρωσία.

Σύμφωνα με το Politico, το γερμανικό υπουργείο Άμυνας έθεσε το ζήτημα του FCAS την περασμένη εβδομάδα σε συζητήσεις με την Airbus, η οποία είναι υπεύθυνη για τη γερμανική συμμετοχή στην ανάπτυξη και κατασκευή του αεροσκάφους.

Οι συνομιλίες αποκάλυψαν τη δυσαρέσκεια του Βερολίνου, καθώς Γερμανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι η γαλλική βιομηχανία προσπαθεί να αναλάβει δυσανάλογο ρόλο στο πρόγραμμα.

Το μεγαλύτερο αγκάθι αφορά την κατανομή της εργασίας. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, η Dassault ζήτησε το 80% του έργου στο πλαίσιο του οπλικού συστήματος (Next-Generation Weapon System - NGWS), προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο Βερολίνο.

Ο εκπρόσωπος του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς, Στέφαν Κορνίλιους, τόνισε πως «η κατανομή των βαρών και της εργασίας πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη σύμβαση», υπογραμμίζοντας ότι «δεν υπάρχει διαφωνία» με τη Μαδρίτη.

Η Airbus φέρεται να ενημερώθηκε ότι η γερμανική κυβέρνηση διερευνά στενότερη συνεργασία με τη Σουηδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, ή ακόμα και τη συνέχιση του προγράμματος μόνο με την Ισπανία.

Τον Ιούλιο, Παρίσι και Βερολίνο είχαν συμφωνήσει να προσπαθήσουν να γεφυρώσουν τις διαφορές τους το φθινόπωρο και να αποφασίσουν έως το τέλος του έτους αν το πρόγραμμα FCAS θα προχωρήσει στη Φάση 2, όπου οι εταιρείες θα πρέπει να παρουσιάσουν πρωτότυπο αεροσκάφος (demonstrator).

