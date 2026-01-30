Προειδοποίηση Τραμπ σε Στάρμερ: Είναι πολύ επικίνδυνες οι σχέσεις με την Κίνα

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ηνωμένο Βασίλειο να μην συνάψει επιχειρηματικές σχέσεις με την Κίνα, χαρακτηρίζοντάς το «πολύ επικίνδυνο», καθώς ο Σερ Κιρ Στάρμερ και ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ χαιρέτισαν την επανεκκίνηση των σχέσεων μετά τις συνομιλίες στο Πεκίνο.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας «Μελάνια» στο Κένεντι Σέντερ στην Ουάσινγκτον.

Ο Τραμπ είπε: «Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνο για αυτούς να το κάνουν αυτό, και είναι ακόμη πιο επικίνδυνο, νομίζω, για τον Καναδά να συνάψει επιχειρηματικές σχέσεις με την Κίνα», ενω πρόσθεσε ότι ο Καναδάς «δεν τα πάει καλά».

«Τα πάνε πολύ άσχημα, και δεν μπορείς να θεωρήσεις την Κίνα ως τη λύση», είπε.

«Γνωρίζω πολύ καλά την Κίνα. Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος Σι είναι φίλος μου. Τον γνωρίζω πολύ καλά. Αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσεις όταν έχεις τον Καναδά».

Στην τρίωρη συνομιλία με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ την Πέμπτη, ο Στάρμερ ζήτησε μια «πιο εξελιγμένη σχέση» με βελτιωμένη πρόσβαση στην αγορά, χαμηλότερους δασμούς και επενδυτικές συμφωνίες.

Ο Τραμπ, ο οποίος σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Κίνα τον Απρίλιο, απείλησε την περασμένη εβδομάδα να επιβάλει δασμούς στον Καναδά, μετά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνι στο Πεκίνο, όπου συνήψε οικονομικές συμφωνίες.

Περίπου την ίδια στιγμή με τις δηλώσεις του Τραμπ, ο Στάρμερ δήλωσε σε μια συνάντηση του Επιχειρηματικού Φόρουμ Ηνωμένου Βασιλείου-Κίνας στην κινεζική πρωτεύουσα ότι οι «πολύ θερμές» συναντήσεις του με τον Σι είχαν οδηγήσει σε «πραγματική πρόοδο».