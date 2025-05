Προειδοποίηση Μακρόν στη Ρωσία: ΕΕ και ΗΠΑ ετοιμάζουν κυρώσεις, αν συνεχίσει να αρνείται κατάπαυση του πυρός

Αυστηρό μήνυμα προς τη Ρωσία ότι οι Ευρωπαίοι θα συνεχίσουν να προετοιμάζουν τις κυρώσεις που θα της επιβάλουν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ έστειλε την Παρασκευή (16/05) ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, σε περίπτωση που η Μόσχα εξακολουθήσει να αρνείται μια άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

«Αυτό που παραμένει επίκαιρο (…) η μόνη συγκεκριμένη πρόταση που έχει γίνει, είναι αυτή μιας άνευ όρων κατάπαυσης του πυρός», είπε ο Μακρόν σχολιάζοντας, από τα Τίρανα όπου βρίσκεται, τις άκαρπες συνομιλίες που είχαν στην Κωνσταντινούπολη οι αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, εκφράζοντας την επιθυμία του να συζητήσει σύντομα το θέμα αυτό με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε επίσης για τις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στη Ρουμανία και εξέφρασε φόβους ότι η νίκη του ακροδεξιού, ευρωσκεπτικιστή Τζόρτζε Σιμιόν θα έχει «αρνητικές συνέπειες» για τη γειτονική Μολδαβία.

«Εάν εκλεγεί ο φιλορώσος και αντιευρωπαίος υποψήφιος (…) οι συνέπειες για τη Μολδαβία θα είναι φυσικά εξαιρετικά καταστροφικές», είπε στους δημοσιογράφους, χωρίς να δώσει άλλες εξηγήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι ηγέτες της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντήθηκαν την Παρασκευή (16/05) στα Τίρανα, στο περιθώριο της συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας. Η συνάντησή τους αυτή πραγματοποιήθηκε αφότου ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των ρωσοουκρανικών συνομιλιών στην Κωνσταντινούπολη.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας, ο Σέρχιι Νικιφόροφ στο Reuters, κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης οι ηγέτες επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αμέσως μετά την επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Μακρόν με ανάρτησή του στο Χ κατηγόρησε τον Πούτιν ότι δεν επιθυμεί την ειρήνη, καθώς αρνείται να απαντήσει στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Αναλυτικά η ανάρτηση του ο Μακρόν αναφέρει:

«Μόλις είχαμε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ ενώ βρισκόμασταν στην Αλβανία.

Για ακόμη μια φορά, ο πρόεδρος Πούτιν αρνείται να απαντήσει στην πρόταση για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός, που τέθηκε από τους Αμερικανούς και υποστηρίζεται από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους.

Απορρίπτοντας την κατάπαυση του πυρός και τον διάλογο με την Ουκρανία, η Ρωσία δείχνει ότι δεν επιθυμεί την ειρήνη και απλώς προσπαθεί να κερδίσει χρόνο συνεχίζοντας τον πόλεμο.

Σε αυτό το πλαίσιο, καθώς η Ευρωπαϊκή Πολιτική Κοινότητα συγκεντρώνεται για σύνοδο στα Τίρανα, θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Συμμαχία των προθύμων για να καθορίσουμε μια ενιαία απάντηση».

