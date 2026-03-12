Προειδοποίηση Κατς: Αν ο Λίβανος δεν σταματήσει τη Χεζμπολάχ, θα πάρουμε τα εδάφη του και θα το κάνουμε εμείς

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι προειδοποίησε τον Λίβανο ότι αν δεν αποτρέψει τη Χεζμπολάχ από το να συνεχίσει να εξαπολύει επιθέσεις, το Ισραήλ «θα καταλάβει το έδαφος και θα το κάνει μόνο του».

«Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε χθες έντονα πυρά εναντίον του Κράτους του Ισραήλ. Ο ισραηλινός στρατός αντέδρασε με δύναμη στη Νταχίγιε (τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ) και εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ σε ολόκληρο τον Λίβανο», δήλωσε ο Κατς κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης με ανώτερους αξιωματικούς του ισραηλινού στρατού.

«Προειδοποίησα τον πρόεδρο του Λιβάνου ότι αν η λιβανική κυβέρνηση δεν ξέρει πώς να ελέγξει το έδαφος και να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ από το να απειλεί τις βόρειες κοινότητες και να πυροβολεί το Ισραήλ, θα καταλάβουμε το έδαφος και θα το κάνουμε εμείς οι ίδιοι», δήλωσε.

Ο Κατς δήλωσε επίσης ότι ο ίδιος και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «έδωσαν εντολή στους IDF να προετοιμαστούν για επέκταση της δραστηριότητας των IDF στο Λίβανο και να αποκαταστήσει την ηρεμία και την ασφάλεια στις βόρειες κοινότητες».

