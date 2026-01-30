Πρόεδρος ρωσικής βουλής: Οι βουλευτές ζητούν χρήση πιο ισχυρών όπλων για να επιτευχθούν οι στόχοι στην Ουκρανία

Ρώσοι βουλευτές θέλουν η Μόσχα να χρησιμοποιήσει πιο ισχυρά «όπλα αντιποίνων» για να επιτύχει τους πολεμικούς της στόχους στην Ουκρανία, δήλωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος της κάτω Βουλής του Κοινοβουλίου, της Κρατικής Δούμας.

Ο Βιατσεσλάβ Βολόντιν, ο οποίος είναι επίσης μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν διευκρίνισε σε τι είδους όπλα αναφερόταν.

«Τα στρατεύματά μας προελαύνουν. Οι βουλευτές της Κρατικής Δούμας επιμένουν στη χρήση πιο ισχυρών όπλων – “όπλων αντιποίνων”. Και στην επίτευξη των στόχων της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», είπε, χρησιμοποιώντας τον όρο με τον οποίο η Ρωσία αναφέρεται στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ήταν η δεύτερη δημόσια δήλωση μέσα σε δύο διαδοχικές ημέρες από αξιωματούχο που παροτρύνει η Ρωσία όχι μόνο να συνεχίσει αλλά και να εντείνει την πολεμική της προσπάθεια, σε μια περίοδο κατά την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθεί να οδηγήσει τις δύο πλευρές σε συμφωνία ειρήνης.

Την Πέμπτη, ο ηγέτης της ρωσικής περιοχής της Τσετσενίας, Ραμζάν Καντίροφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Πιστεύω ότι ο πόλεμος πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος… Είμαι αντίθετος στις διαπραγματεύσεις».

Η απόφαση για το αν και πότε η Ρωσία θα σταματήσει τον πόλεμο ανήκει αποκλειστικά στον Πούτιν. Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι η Ρωσία θα προτιμούσε να επιτύχει τους στόχους της στην Ουκρανία μέσω της διπλωματίας, αλλά ότι θα το πράξει με στρατιωτικά μέσα εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι ο Πούτιν είχε συμφωνήσει σε προσωπικό αίτημα του Τραμπ να σταματήσουν τα πλήγματα κατά του Κιέβου έως την Κυριακή, προκειμένου να δημιουργηθεί πιο ευνοϊκό κλίμα για διαπραγματεύσεις.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο πρόεδρος της Βουλής Βολόντιν εξύβρισε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και δήλωσε ότι οι Ουκρανοί θα αντιμετωπίσουν «νέα προβλήματα από την επόμενη εβδομάδα».

Ο όρος «όπλα ανταπόδοσης» αποτελεί μετάφραση του γερμανικού όρου Vergeltungswaffen, ο οποίος αναφερόταν σε όπλα μεγάλου βεληνεκούς που είχαν σχεδιαστεί για στρατηγικούς βομβαρδισμούς κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.