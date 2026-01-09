Πρόεδρος Κολομβίας στο BBC: Οι ΗΠΑ αποτελούν μια «πραγματική απειλή» για εμάς

Την άποψη ότι πλέον εγκυμονεί πραγματικός κίνδυνος στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ κατά της Κολομβίας.εξέφρασε ο πρόεδρος της χώρας Γκουστάβο Πέτρο, μιλώντας στο BBC.

Ο Πέτρο είπε ότι οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν τις άλλες χώρες ως μέρος της «αυτοκρατορίας» τους, προσθέτοντας ότι κινδυνεύουν να μετατραπούν από «κυρίαρχες στον κόσμο» σε «απομονωμένες από τον κόσμο».

Κατηγόρησε επίσης τους πράκτορες της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) ότι ενεργούν σαν «ναζιστικές ταξιαρχίες». Ο Τραμπ έχει επεκτείνει σημαντικά τις δραστηριότητες της ICE στο πλαίσιο της, όπως λέει η κυβέρνηση, καταστολής του εγκλήματος και των μεταναστών που εισέρχονται παράνομα στις ΗΠΑ.

Μετά τις αμερικανικές επιθέσεις στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Κολομβίας «ακούγεται καλή ιδέα».

Ο Τραμπ έχει επίσης επανειλημμένα πει στον Πέτρο να «προσέχει», σχόλια που ο Πέτρο καταδίκασε έντονα.

Ο Τραμπ και ο Πέτρο μίλησαν τηλεφωνικά το βράδυ της Τετάρτης και στη συνέχεια ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Κολομβιανό ομόλογό του στο Λευκό Οίκο στο «εγγύς μέλλον». Γράφοντας στην πλατφόρμα Truth Social αργά το βράδυ της Τετάρτης μετά την κλήση, ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον Πέτρο ως «μεγάλη τιμή». Ένας Κολομβιανός αξιωματούχος δήλωσε τότε ότι η συνομιλία αντανακλούσε μια στροφή 180 μοιρών στη ρητορική «και από τις δύο πλευρές».

Ωστόσο, την Πέμπτη, ο τόνος του Πέτρο υποδήλωνε ότι οι σχέσεις δεν είχαν βελτιωθεί σημαντικά.

Δήλωσε στο BBC ότι η τηλεφωνική συνομιλία διήρκεσε λιγότερο από μία ώρα, «το μεγαλύτερο μέρος της οποίας μιλούσα εγώ», και αφορούσε «το λαθρεμπόριο ναρκωτικών στην Κολομβία», την άποψη της Κολομβίας για τη Βενεζουέλα και «τα τεκταινόμενα στη Λατινική Αμερική σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες».