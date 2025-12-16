Πρόεδρος Χιλής: Είμαι υπέρ οποιασδήποτε κατάστασης βάλει τέλος στη δικτατορία Μαδούρο στη Βενεζουέλα

Υπέρ «οποιασδήποτε κατάστασης βάλει τέλος στη δικτατορία» του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα τάσσεται ο εκλεγμένος πρόεδρος της Χιλής, Χοσέ Αντόνιο Καστ, όπως ο ίδιος δήλωσε σήμερα, σημειώνοντας ότι η Βενεζουέλα αποτελεί «γιγάντιο πρόβλημα» για όλη τη Λατινική Αμερική.

«Υποστηρίζω οποιαδήποτε κατάσταση βάλει τέλος σε μια δικτατορία, σε μια ναρκοδικτατορία», τόνισε ο Καστ σε δημοσιογράφους στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής, όταν ρωτήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Εμείς (σ.σ. η Χιλή) δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Είμαστε μια μικρή χώρα, αλλά είμαστε θύματα του τρόμου που συνεπάγεται η ζωή σε καθεστώς δικτατορίας», δήλωσε, αναφερόμενος στις μεταναστευτικές ροές από τη Βενεζουέλα. «Δεν εναπόκειται σε εμάς να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά όποιος το κάνει μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξή μας», συμπλήρωσε.

Προτού αναχωρήσει για την Αργεντινή, ο Καστ είχε αποκαλέσει «ναρκοδικτάτορα» τον Μαδούρο, απορρίπτοντας τα επικριτικά σχόλια του προέδρου της Βενεζουέλας σχετικά με τις θέσεις του στο μεταναστευτικό, λέγοντας πως τον αφήνουν «αδιάφορο». «Είναι ένα δικτάτορας, ένας ναρκοδικτάτορας, ο οποίος περνάει δύσκολες στιγμές σήμερα λόγω των πιέσεων που ασκούν οι ΗΠΑ, και σίγουρα κι άλλες χώρες, καθώς οι εξαγωγές ναρκωτικών είναι απαράδεκτες», είπε.

Χθες Δευτέρα, ο Μαδούρο εξαπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον του εκλεγμένου προέδρου της Χιλής, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Μπορεί να είσαι υποστηρικτής του Χίτλερ και να ανατράφηκες με τις αξίες του Χίτλερ, μπορεί να είσαι δηλωμένος οπαδός του Πινοτσέτ, αλλά πρόσεξε να μην πειράξεις ούτε τρίχα Βενεζουελάνου. Τους Βενεζουελάνους τους σέβονται!»

Ο πατέρας του 59χρονου εκλεγμένου προέδρου της Χιλής γεννήθηκε στη Γερμανία και ήταν μέλος του κόμματος του Αδόλφου Χίτλερ, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν το 2021. Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ, ο οποίος είναι μέλος του γερμανικής προελεύσεως καθολικού κινήματος Schönstatt, ισχυρίζεται ότι ο πατέρας του στρατολογήθηκε διά της βίας και αρνείται πως ήταν υποστηρικτής του ναζιστικού κινήματος.

Ο Καστ δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό του για τον πρώην δικτάτορα της Χιλής, Αουγκούστο Πινοτσέτ, δηλώνοντας ευθαρσώς πως εάν ήταν ζωντανός, θα τον ψήφιζε. Το βράδυ της Κυριακής, μόλις έγιναν γνωστά τα εκλογικά αποτελέσματα στη Χιλή, πολλοί υποστηρικτές του Καστ βγήκαν στους δρόμους φωνάζοντας «Πινοτσέτ, Πινοτσέτ» και κρατώντας πορτρέτα του πρώην δικτάτορα.

Ο Χοσέ Αντόνιο Καστ θα αναλάβει καθήκοντα στις 11 Μαρτίου και θα γίνει ο πρώτος ακροδεξιός αρχηγός του κράτους μετά το τέλος της δικτατορίας στη Χιλή (1973-1990), η οποία άφησε πίσω 3.200 νεκρούς και αγνοουμένους.

Στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Καστ δεσμεύτηκε πως θα απελάσει σχεδόν 340.000 παράτυπους μετανάστες, κυρίως Βενεζουελάνους, και θα πατάξει την εγκληματικότητα στη Χιλή.

«Κύριε Καστ, να είστε προσεκτικός, με ακούτε; Αφήστε ήσυχους όσους είναι φιλήσυχοι. Οι βενεζουελάνοι μετανάστες έχουν δικαιώματα και το Σύνταγμα της Χιλής οφείλει να τα εγγυάται», προειδοποίησε ο Μαδούρο, απευθυνόμενος στον εκλεγμένο πρόεδρο της γειτονικής χώρας. Παράλληλα, όμως, συνέστησε στους συμπατριώτες του να επιστρέψουν στην Βενεζουέλα.

Περίπου επτά εκατομμύρια Βενεζουελάνοι έχουν αναζητήσει ένα καλύτερο αύριο στο εξωτερικό, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ.

Ο μελλοντικός πρόεδρος της Χιλής θεωρεί πως κλειδί για την πάταξη της εγκληματικότητας είναι ο περιορισμός της παράτυπης μετανάστευσης – ιδίως μετά την εμφάνιση εγκληματικών οργανώσεων όπως η Tren de Aragua, μια διεθνής συμμορία που ιδρύθηκε στη Βενεζουέλα και έχει συμπεριληφθεί στην αμερικανική μαύρη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων.