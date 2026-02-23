Πρέσβης των ΗΠΑ σε Πορτογαλία: Αγοράστε F-35 και ενταχθείτε στις κορυφαίες αεροπορικές δυνάμεις

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Πορτογαλία προέτρεψε τη Λισαβόνα να αντικαταστήσει τα παλαιά μαχητικά αεροσκάφη F-16 με τα LMT.N F-35 της Lockheed Martin, λέγοντας ότι τα αεροσκάφη stealth θα εξασφαλίσουν τη διαλειτουργικότητα με τις κορυφαίες αεροπορικές δυνάμεις της Ευρώπης.

Ο πρέσβης John Arrigo δήλωσε στο CNN Portugal αργά την Κυριακή ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει την επιχειρηματική του εμπειρία για να βοηθήσει την Πορτογαλία να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο στόχο του ΝΑΤΟ, που είναι το 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος έως το 2035, από το τρέχον 2%.

«Το F-35 είναι το καλύτερο μαχητικό αεροσκάφος – είναι ένα μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, θα οδηγήσει την πορτογαλική πολεμική αεροπορία στην Champions League όσον αφορά την ΕΕ», δήλωσε ο Arrigo.

Ο Πορτογάλος υπουργός Άμυνας, Nuno Melo, δήλωσε τον Νοέμβριο ότι η διαδικασία επιλογής των μαχητικών αεροσκαφών που θα αντικαταστήσουν τα παλιά δεν έχει ξεκινήσει ακόμη.

Ο Arrigo είπε ότι περισσότερα από 900 F-35 βρίσκονται σε υπηρεσία ή έχουν παραγγελθεί σε όλη την Ευρώπη και ότι για «διαλειτουργικότητα, το F-35 είναι σίγουρα η καλύτερη επιλογή», σημειώνοντας επίσης ότι το 25% του αεροσκάφους κατασκευάστηκε με ευρωπαϊκά εξαρτήματα.

Όσον αφορά στις σχέσεις με την Κίνα, ο πρέσβης δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν πιέζει την Πορτογαλία να επιλέξει μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου ή να αποσυνδεθεί από την Κίνα.

Οι κινεζικές εταιρείες επεκτάθηκαν στην Πορτογαλία μετά τη διάσωση του 2011-14, όταν οι χαμηλότερες τιμές των περιουσιακών στοιχείων προσέλκυσαν ξένους επενδυτές.

Η Πορτογαλία εξασφάλισε ένα πακέτο διάσωσης ύψους 78 δισεκατομμυρίων ευρώ τον Μάιο του 2011 από την ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, μετά την απότομη αύξηση του κόστους δανεισμού κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της ευρωζώνης, που την απέκοψε από τις αγορές, αλλά έπρεπε να συμφωνήσει σε σκληρά μέτρα λιτότητας που προκάλεσαν βαθιά ύφεση.

Η China Three Gorges κατέχει το 21,4% της εταιρείας κοινής ωφέλειας EDP EDP.LS, η China State Grid κατέχει το 25% του διαχειριστή δικτύου REN RE.LS και η εισηγμένη στο Χονγκ Κονγκ Fosun ελέγχει το 20% της τράπεζας Millennium BCP BCP.LS και το 85% της ασφαλιστικής εταιρείας Fidelidade.

Ο Arrigo δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θεωρούν τον εαυτό τους ως τον «καλύτερο εταίρο» της Πορτογαλίας, αλλά θέλουν να κρατήσουν κάθε αντίπαλο... σε απόσταση.

Η Πορτογαλία προσχώρησε στην πρωτοβουλία «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας τον Δεκέμβριο του 2018. Ο Arrigo δήλωσε ότι η συνεργασία της Λισαβόνας με τις ΗΠΑ θα «ανθίσει» αν η Λισαβόνα αποχωρήσει, όπως έκανε η Ιταλία το 2023.