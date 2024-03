Πρέσβης Ισραήλ στον ΟΗΕ: Η Χαμάς για άλλη μια φορά στρατιωτικοποιεί τα νοσοκομεία στη Γάζα

Τον άμεσο τερματισμό όλων των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων της Χαμάς στα νοσοκομεία της Γάζας ζητά η πρέσβης του Ισραήλ στον ΟΗΕ και στους Διεθνείς Οργανισμούς, Meirav Eilon Shahar, τονίζοντας ότι η χώρα της είναι πρόθυμη να παράσχει οποιαδήποτε ανθρωπιστική βοήθεια τόσο στα νοσοκομεία της Γάζας όσο και στους ασθενείς τους.

Με ανάρτησή της στην πλατφόρμα «Χ» η πρέσβης του Ισραήλ απαντάει ουσιαστικά σε ανάρτηση του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρο Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος και αναφέρει πως «τα νοσοκομεία δεν πρέπει ποτέ να είναι πεδία μάχης» και ζητά «κατάπαυση του πυρός».

Αρχικά η κ. Shahar τονίζει πως «ανησυχούμε επίσης τρομερά, κ. Τέντρο, ότι η Χαμάς για άλλη μια φορά στρατιωτικοποιεί τα νοσοκομεία στη Γάζα, χρησιμοποιώντας τους Παλαιστίνιους ως ανθρώπινες ασπίδες» και προσθέτει πως «το IDF απέτρεψε τρομοκρατικές δραστηριότητες στο νοσοκομείο αλ - Σίφα, όπου δρούσε ο αρχηγός των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας της Χαμάς».

Και καταλήγει στην απάντησή της: «Το Ισραήλ είναι πρόθυμο να παράσχει οποιαδήποτε ανθρωπιστική βοήθεια στο νοσοκομείο και στους ασθενείς. Το αίτημά μας είναι απλό: άμεσο τέλος σε όλες τις τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χαμάς στο νοσοκομείο».

