Ισραήλ: Καλεί τον άμαχο πληθυσμό να απομακρυνθεί από την περιοχή του νοσοκομείου αλ-Σίφα

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα Δευτέρα τον άμαχο πληθυσμό να απομακρυνθεί «άμεσα» από την περιοχή του νοσοκομείου αλ-Σίφα στην Πόλη της Γάζας, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις λίγο πριν το ξημέρωμα, δήλωσε εκπρόσωπός του σε μήνυμα που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα Χ.

«Έκκληση προς όλους που βρίσκονται εκεί και τους εκτοπισμένους στη συνοικία αλ-Ριμάλ, το νοσοκομείο αλ-Σίφα και τις γύρω περιοχές: για την ασφάλεια σας, πρέπει άμεσα να εγκαταλείψετε την περιοχή», ανέφερε ο εκπρόσωπος στα αραβικά.

"We see that the Hamas terrorist organization is continuing its military activity inside hospitals. We are willing to provide any humanitarian aid needed. Our request is simple: an immediate end to all of the terrorist activity in the hospitals."



Over the past few days, the… pic.twitter.com/7PHZeO1JW9