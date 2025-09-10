Επίθεση Ισραήλ στο Κατάρ

Αν το Ισραήλ δεν σκότωσε τους ηγέτες της Χαμάς στην αεροπορική επιδρομή στο Κατάρ την Τρίτη, θα το πετύχει την επόμενη φορά, δήλωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στις Ηνωμένες Πολιτείες Γιεχίελ Λάιτερ μετά την επιχείρηση.

«Αυτή τη στιγμή, μπορεί να δεχτούμε μια μικρή κριτική. Θα το ξεπεράσουν. Και το Ισραήλ αλλάζει προς το καλύτερο», δήλωσε στην εκπομπή «Special Report» του Fox News αργά την Τρίτη.

«Η περιοχή αλλάζει προς το καλύτερο καθώς απομακρύνουμε τους εχθρούς της ειρήνης και του δυτικού πολιτισμού από την ικανότητά τους να τρομοκρατούν», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ επιχείρησε να σκοτώσει τους πολιτικούς ηγέτες της Χαμάς με την επίθεση στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, την Τρίτη, κλιμακώνοντας τη στρατιωτική του δράση στη Μέση Ανατολή.

«Αν δεν τους πετύχουμε αυτή τη φορά, θα τους πετύχουμε την επόμενη φορά», δήλωσε ο Λάιτερ.

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι πέντε μέλη της σκοτώθηκαν στην επίθεση, συμπεριλαμβανομένου του γιου του εξόριστου επικεφαλής της Γάζας και επικεφαλής διαπραγματευτή της, Χαλίλ αλ-Χάγια. Το μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Σουχάιλ αλ-Χίντι, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ότι η κορυφαία ηγεσία της ομάδας επέζησε της επίθεσης.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές απείλησαν να εκτροχιάσουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξάγει το Κατάρ μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, μεταξύ των οποίων και η Χαμάς.

Η αεροπορική επιδρομή ακολούθησε μια ισραηλινή προειδοποίηση προς τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την πόλη της Γάζας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ήταν «πολύ δυσαρεστημένος με κάθε πτυχή» της ισραηλινής επιδρομής.

Ερωτηθείς πώς η επιδρομή στο Κατάρ, η οποία απέτυχε να σκοτώσει την ηγεσία της Χαμάς, θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε στο Reuters:

«Η ειλικρινής απάντηση είναι ότι απλώς δεν γνωρίζουμε. Η Χαμάς έχει απορρίψει τα πάντα μέχρι στιγμής. Απορρίπτουν συνεχώς κάθε προσφορά που έχει τεθεί στο τραπέζι».

Συνέχισε επαναλαμβάνοντας τη θέση των ΗΠΑ και του Ισραήλ ότι οι τρομοκράτες της Χαμάς «πρέπει να φύγουν» και δεν θα πρέπει να έχουν μέλλον στη διοίκηση της Γάζας.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί ότι το χτύπημα της Χαμάς ήταν ένας αξιόλογος στόχος, αλλά ένιωσε άσχημα που η επίθεση έλαβε χώρα στο αραβικό κράτος του Κόλπου, το οποίο είναι ένας σημαντικός σύμμαχος της Ουάσινγκτον εκτός ΝΑΤΟ και όπου η τρομοκρατική οργάνωση έχει εδώ και καιρό την πολιτική της βάση.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει αρκετούς κορυφαίους ηγέτες της Χαμάς από τότε που επιτέθηκε στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023, σκοτώνοντας 1.200 στρατιώτες και πολίτες και κρατώντας 251 ομήρους.