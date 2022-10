Πρεσβεία Αυστρίας: Οι Έλληνες με το «ΟΧΙ» άλλαξαν την σύγχρονη ιστορία

«Σήμερα τιμούμε το ελληνικό πνεύμα του αγώνα για την ελευθερία, τη δημοκρατία και τις οικουμενικές αξίες», τονίζει σε μήνυμά της για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, η πρεσβεία της Αυστρίας στην Ελλάδα.

«28η Οκτωβρίου 1940, μία ημέρα περήφανης γιορτής και επίσημων εκδηλώσεων τιμής στην Ελλάδα, καθώς οι Έλληνες είπαν "ΟΧΙ" στο φασισμό, αλλάζοντας έτσι την πορεία του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και της σύγχρονης ιστορίας, υπογραμμίζεται στο μήνυμα της αυστριακής πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, εκφράζει ευχές για Χρόνια Πολλά.

#28Οκτωβρίου1940, a day of both proud celebration & solemn commemoration in Greece, as Greeks said ‘NO’ to fascism, thus changing the course of WWII and modern history.

Today we honor the 🇬🇷spirit of fighting for freedom, democracy & universal values.

Χρόνια Πολλά, #Ελλάδα🇬🇷! pic.twitter.com/kagf3fvMIv