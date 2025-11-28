Συνάντηση Φιντάν - Βάντεφουλ

Παρά το casus belli της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, δίνει το «πράσινο φως» για την ένταξη της Άγκυρας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE.

Συγκεκριμένα, στο Βερολίνο μετέβη ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν σήμερα, όπου συναντήθηκε με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών καθιστά σαφές ότι «το πρόγραμμα SAFE είναι ανοιχτό σε εταίρους, όπως η Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δύο σημαντικούς συμμάχους του ΝΑΤΟ», στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου.

Η Τουρκία είναι «γεωστρατηγικός εταίρος» για τη Γερμανία — πρέπει να ανοίξουμε «ένα νέο κεφάλαιο», επισήμανε ο Γερμανός υπουργός, όπως αναφέρει το Anadolu.

Παράλληλα, ο Βάντεφουλ τόνισε ότι «η σχέση μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας κατέχει μια πολύ ξεχωριστή θέση, και η Γερμανία δεν έχει άλλη σχέση σε αυτό το επίπεδο με καμία χώρα».

Σύμφωνα πάντα με τον Γερμανό ΥΠΕΞ, «η συνεχής ετοιμότητα της Τουρκίας να μεσολαβήσει στη σύγκρουση στην Ουκρανία και οι πολύτιμες συνεισφορές της εκτιμώνται».

«Εάν η Τουρκία θέλει να ενταχθεί στην ΕΕ, η Γερμανία θα είναι πάντα ένας αξιόπιστος εταίρος», δήλωσε ο Βάντεφουλ.

Από την πλευρά του, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε τη σημασία η ευρωπαϊκή ασφάλεια του να μην αποκλειστεί η Τουρκία από τις εργασίες που σχετίζονται με το SAFE και από αυτόν τον μηχανισμό. «Με βάση την εμπειρία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων, βρίσκεται σε εξέλιξη εποικοδομητική εργασία για να διασφαλιστεί ότι αυτή η εμπειρία θα χρησιμοποιηθεί με τρόπο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο πλευρών για την ασφάλεια της Ευρώπης», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα σχετικά με την αξιολόγηση βάσει κριτηρίων της διαδικασίας ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, ούτε μπορεί να υπάρξει. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι η διαδικασία δεν προχωρά, και δεν ανοίγουν κεφάλαια διαπραγμάτευσης» δήλωσε ο Τούρκος υπουργός, αφήνοντας αιχμές για πολιτικά ζητήματα.

«Η Γερμανία είναι ο κορυφαίος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας στην Ευρώπη και η μεγαλύτερη παγκόσμια εμπορική αγορά της» σημείωσε.

Ωστόσο, σημειώνεται ότι, το σενάριο συμμετοχής της Άγκυρας στο SAFE (Security Action for Europe) προκαλεί αντιδράσεις σε Αθήνα και Λευκωσία, δεδομένου ότι υπάρχει casus belli κατά της Ελλάδας αλλά και συνεχιζόμενη, εδώ και 51 χρόνια, κατοχή τμήματος της Κύπρου.